IT-KV-Verhandlungen: Österreichs IT-Branche kämpft um ihre Wettbewerbsfähigkeit
Arbeitgeber-Verhandlungsleiter Zandonella fordert „Kollektivvertragsabschluss mit Augenmaß“ - „IT-Branche keine Insel der Seligen, Krise ist auch bei uns angekommen“
Lesedauer: 1 Minute
Auch die zweite Verhandlungsrunde zu einem neuen Kollektivvertrag hat für die rund 90.000 Beschäftigten der IT-Branche heute, Montag, keinen Abschluss gebracht.
„Die unveränderte Forderung der Gewerkschaft von 4,3 Prozent ist standortgefährdend. Es scheint, dass den Arbeitnehmervertreter:innen die tatsächliche Situation der Branche mit ihren vielen KMU nicht bekannt ist“, macht Martin Zandonella, Arbeitgeber-Verhandlungsleiter im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), seinem Unmut Luft.
„Die IT-Branche ist keine Insel der Seligen, die Krise ist auch bei uns angekommen.“ Er fordert daher einen KV-Abschluss mit Augenmaß.
Die enorme Steigerung der Gehaltskosten in den vergangenen drei Jahren bringt die IT-Arbeitgeber:innen unter erheblichen Druck. Seit Anfang des Jahres ist auch in der IT-Branche ein Rückgang der Beschäftigung zu verzeichnen.
