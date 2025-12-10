Josef Herk als Vizepräsident des europäischen KMU-Dachverbands SMEunited bestätigt

Heute (10. Dezember) wurde Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, für die Periode 2026 bis 2027 als Vizepräsident und Präsidiumsmitglied von SMEunited, dem europäischen Dachverband für kleine und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk, bestätigt.

„99 Prozent aller Unternehmen in der EU sind KMU, die zwei Drittel aller Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft sichern. Umso wichtiger ist es, dass diese Unternehmen eine starke Stimme in Brüssel haben. Wir freuen uns, dass sich mit Josef Herk ein leidenschaftlicher Unternehmer und Interessenvertreter für die Anliegen heimischer KMU auf europäischer Ebene einsetzt. Seine Wiederwahl ist eine Bestätigung für seine Arbeit und sein hohes persönliches Engagement“, erklärt WKÖ und Eurochambres-Vizepräsidentin Martha Schultz.

Neben seiner Funktion als Vizepräsident im SMEunited-Präsidium leitet Herk das SMEunited Climate, Energy and Environment Committee und setzt sich dafür ein, dass europäische Umweltpolitik KMU-freundlicher und praktikabler gestaltet wird. Erst kürzlich forderte er bei einem Treffen mit dem Kabinett von EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall mehr Realitätssinn und weniger Bürokratieaufwand in der EU-Gesetzgebung ein, damit die angekündigten Vereinfachungen umgesetzt werden und tatsächlich bei den Unternehmen ankommen.

„Die Klein- und Mittelbetriebe im Gewerbe und Handwerk sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie sorgen für lokale Beschäftigung, für die Ausbildung der Jungen und für sozialen Zusammenhalt in den Regionen. Josef Herk setzt sich mit unbändiger Leidenschaft für die duale Ausbildung und Exzellenz in der Berufsbildung ein und ist ein starker Fürsprecher für unsere Anliegen auf europäischer Ebene. Denn klar ist: Unsere Betriebe brauchen bessere Bedingungen sowie effektive Entlastung von Kosten und Bürokratie, damit sie rasch zu solidem Wachstum finden. Wir gratulieren Josef Herk sehr herzlich zur Wiederbestellung“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die zentralen Herausforderungen für die KMU sowie im Besonderen des europäischen Gewerbes und Handwerks sowie eine europäische Vision für 2040 stehen im Fokus der hochkarätigen Konferenz „Vision 2040 by Crafts & SMEs“, die heute in Brüssel stattfindet. Dabei diskutieren unter anderem die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Henna Virkkunen und EU-Kommissar Valdis Dombrovskis. Einblicke aus der unternehmerischen Praxis zum Thema „Regulierung and KMU-freundliches Wirtschaftsumfeld” gibt der Eigentümer und Geschäftsführer des österreichischen Kunststofftechnikunternehmens Miraplast, Markus Brunnthaler.

Über SMEunited

SMEunited ist der europäische Dachverband für KMU und Handwerk mit rund 65 Mitgliedsorganisationen in über 30 Ländern. Als anerkannter Europäischer Sozialpartner vertritt SMEunited in Brüssel die Interessen von 25,8 Millionen KMU mit knapp 88 Millionen Beschäftigten.

(PWK526/ST)