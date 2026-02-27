Logistikstandortstrategie: Allianz naturail begrüßt die Weichenstellung für eine resiliente und nachhaltige Logistik

Wien (OTS) - Die Plattform naturail begrüßt die vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur angekündigte Logistikstandortstrategie. Hinter naturail stehen der WKÖ-Fachverband der Schienenbahnen, VABU – Verband der Anschlussbahnunternehmen, VPI – Verband der Privatgüterwagen-Interessenten Österreichs, CombiNet – Netzwerk Kombinierter Verkehr.

Alle vier Verbände betonen ausdrücklich, dass damit ein erster wichtiger und lösungsorientierter Schritt für die Stärkung und Weiterentwicklung des Logistiksektors in Österreich erfolgt ist.

„Die Logistikstandortstrategie ist ein starkes Signal für wirtschaftlich starke, nachhaltige und innovative Logistikziele, zu deren Erreichung der Schienengüterverkehr einen zentralen Beitrag leistet“, so Nikolaus Hirnschall, Sprecher von naturail.



Schienengüterverkehr als zentraler Hebel

Der Schienengüterverkehr verbindet wie kein anderer Sektor die Anforderungen Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Daher ist es essenziell, dass die Potenziale der Schiene in der Logistikstandortstrategie umfassend genutzt werden.

„Die Schiene ist das Rückgrat einer zukunftsfähigen Logistik und ein entscheidender Hebel, um die Ziele der Strategie zu erreichen“, betonen die Branchenvertreter unisono.



Gemeinsam an Lösungen arbeiten

Besonders positiv bewertet die Allianz der führenden Interessensvertretungen und Branchenverbände für den Schienengüterverkehr in Österreich, dass die Initiative als Umsetzungsstrategie angelegt ist.

„Wir müssen vom Reden ins Tun kommen. Und das funktioniert am besten, wenn alle beteiligten Akteure mit an den Tisch geholt werden, wie es durch den breiten Stakeholder-Prozess vorgesehen ist. Nur wenn Politik, Wirtschaft und damit auch die Logistikbranche an einem Strang ziehen, wird die Transformation gelingen“, so Hirnschall abschließend.

Mit der Ankündigung der Logistikstandortstrategie ist der Startschuss erfolgt, um konkrete Lösungen für diverse Handlungsfelder, wie beispielsweise die Harmonisierung rechtlicher Rahmenbedingungen, die Anbindung der Industrie an die Schiene oder den Fachkräftemangel in der Logistikbranche zu erarbeiten.



Über naturail

Unsere Zukunft Güterverkehr ist eine europaweite Plattform, in der die führenden Branchenverbände für den Schienengüterverkehr – WKÖ-Fachverband Schienenbahnen, VABU – Verband der Anschlussbahnunternehmen, VPI – Verband der Privatgüterwagen-Interessenten Österreichs und CombiNet - Netzwerk Kombinierter Verkehr - geschlossen auftreten.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den klimafreundlichsten Verkehrsträger zu verbessern und einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Zukunft Europas zu leisten.

