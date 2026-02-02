Österreichischer Metallbautag 2026 – "Stark. Beständig. Zukunftsorientiert."

Der Österreichische Metallbautag 2026 bietet dafür den idealen Rahmen. Dieser findet am 9. und 10. April 2026 im neu eröffneten World of Congress im Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden statt.

Zwei Tage, an denen sich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Handwerk und Zulieferindustrie, Planung, Architektur, Software und Consulting sowie Bauherrschaften begegnen, um Erfahrungen zu teilen, Impulse mitzunehmen und gemeinsam nach vorne zu blicken.

Unter dem Motto „Stark. Beständig. Zukunftsorientiert.“ rückt die Tagung das in den Mittelpunkt, was die Branche trägt: Qualität und Verlässlichkeit im Metallbau, die Beständigkeit technischer Lösungen über den gesamten Lebenszyklus und eine Zukunftsorientierung, die ökologische und ökonomische Anforderungen zusammenführt.

Das Programm spannt einen Bogen von Bauqualität und Brandschutz – einschließlich der Gebäudeintegration neuer Technologien – über Kreislauffähigkeit von Materialien und Resilienz gegenüber Naturgefahren bis hin zu Marktentwicklungen im europäischen Kontext sowie Perspektiven für Produktivität, Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit und Zusammenarbeit. Im Fokus stehen konkrete Erfahrungen, praktikable Ansätze und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für den Unternehmensalltag.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Verleihung des „Österreichischen Metallbaupreises 2026” am Donnerstagabend. Der Preis verfolgt konsequent das Ziel, die Leistungsfähigkeit und Fachkompetenz des österreichischen Metallbaus zu präsentieren, die herausragenden Leistungen zu dokumentieren, sowie die Wahrnehmung des Metallbauhandwerks in der Branche und der Öffentlichkeit zu fördern und zu würdigen.

Ein großer und vielfältiger Ausstellerbereich ergänzt das Programm und lädt dazu ein, neue Materialien, Anwendungen und Services kennenzulernen, Entwicklungen direkt zu diskutieren und Kontakte zu vertiefen. Damit wird der Österreichische Metallbautag – neben den fachlichen Impulsen – vor allem zu einem Ort der Vernetzung auf Augenhöhe, an dem Kooperationen entstehen und bestehende Partnerschaften gestärkt werden. Die Veranstaltung ist allgemein zugänglich.

Über die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden

Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden (AMFT) agiert als Branchenorganisation des Fachverbandes Metalltechnische Industrie und versteht sich als Interessensvertretung und Serviceorganisation für Unternehmen der österreichischen Metallbaubranche. Sie bündelt die Brancheninteressen und unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit praxisnahen Services, der Vertretung gegenüber Behörden und Normungsgremien, Ausarbeitung von Stellungnahmen sowie Organisation von Fachveranstaltungen und Weiterbildungen.

Mitglieder sind insbesondere Metallbauunternehmen und Unternehmen, die sich mit dem Vertrieb oder der Herstellung von Metall- bzw. Glaskonstruktionen befassen. Dazu gehören, Anbieter von Aluminiumprofilsystemen (Systemhäuser), Unternehmen der Glasindustrie, der Zulieferindustrie sowie der Oberflächenveredelung. Partnerorganisation ist das Aluminium-Fenster-Institut.

Die AMFT wurde 1976 gegründet und ist als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich organisatorisch verankert.

Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden

