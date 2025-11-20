Österreichs Konditor:innen präsentieren Spitzenhandwerk bei „Silvia kocht“ in ORF 2

Wien. Rechtzeitig zum Start des Advents rufen Österreichs Konditorinnen und Konditoren ihre hohe Handwerkskunst auf der ganz großen TV-Bühne in Erinnerung:

Ende November sind an vier Folgetagen bekannte Meisterkonditor:innen bei „Silvia kocht“ auf ORF 2 zu Gast. Die beliebte Moderatorin Silvia Schneider lädt dabei regelmäßig Spitzenköche – und nun auch Konditor:innen – zu sich ins Kochstudio ein.

In der aktuellen Produktion treten die Innungsmeister:innen Leo Jindrak (Oberösterreich), Erich Handl (Steiermark), Martin Vallant (Kärnten) und Evelyne Goldenits (Burgenland) auf. Sie präsentieren Konditorspezialitäten und zeigen die Vielfalt und Qualität des Handwerks. Die Dreharbeiten fanden im Oktober in Wien statt, die Ausstrahlung erfolgt im November auf ORF 2.

Die Termine

Mo, 24.11.2025 – 14:00 Uhr – ORF 2 – „Silvia kocht“ trifft IM Evelyne Goldenits (Burgenland)

(Burgenland) Di, 25.11.2025 – 14:00 Uhr – ORF 2 – „Silvia kocht“ trifft IM Erich Handl (Steiermark)

(Steiermark) Mi, 26.11.2025 – 14:00 Uhr – ORF 2 – „Silvia kocht“ trifft IM Martin Vallant (Kärnten)

(Kärnten) Do, 27.11.2025 – 14:00 Uhr – ORF 2 – „Silvia kocht“ trifft IM Leo Jindrak (Oberösterreich)

Möglich wurde diese Kooperation auf Initiative der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe gemeinsam mit interessierten Landesinnungen und dem ORF.

„Das ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, die österreichische Konditorkunst in der Vorweihnachtszeit ins Rampenlicht zu rücken. Wir erreichen damit Hunderttausende kochbegeisterte Menschen“, erklärt Leo Jindrak, zugleich Bundesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe: „Durch diese mediale Präsenz erschließen wir neue Zielgruppen und können das Bewusstsein für meisterliche Qualität und handwerkliche Tradition schärfen.“

(PWK477/HSP)

Foto: “Silvia kocht” / MO - FR / 14:00 / ORF2 - Fotocredit: Christian Vogel / ORF (IG: die.vogelperspektive // FB: Christian Vogel)

Bildtext: v.l. Martin Vallant, Evelyne Goldenits, Silvia Schneider, Leo Jindrak, Erich Handl