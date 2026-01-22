Österreichs Zoofachhandel fordert Senkung der Mehrwertsteuer auf Futter für Heimtiere

Der österreichische Zoofachhandel spricht sich klar für eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Futtermittel für Heimtiere aus. Aufgrund der steigenden Kosten in anderen Sektoren wäre eine Senkung der Mehrwertsteuer ein wichtiges Zeichen für den nationalen Zoofachhandel, um insbesondere dem grenzüberschreitenden Preisdruck entgegenzuwirken.

"Fachgeschäfte stehen nicht nur für regionale Wertschöpfung und gesicherte Arbeitsplätze, sondern auch für qualifizierte Beratung, verantwortungsvollen Verkauf und hohe Qualitätsstandards", so der Berufsgruppensprecher des heimischen Zoofachhandels der Wirtschaftskammer Österreich, Andreas Popper. Durch eine Senkung wäre es heimischen Zoofachhändler:innen möglich, ihren Kund:innen qualitatives Heimtierfuttermittel zu günstigeren Preisen anzubieten.

Auch auf Ebene der Konsument:innen wäre eine Senkung stark entlastend. In jedem 2. Haushalt in Österreich lebt zumindest ein Heimtier. Rund 5 Millionen Heimtiere werden somit in Österreich gehalten.

"Angesichts steigender Lebenshaltungskosten geraten auch immer mehr Tierhalter:innen finanziell unter Druck. Die Versorgung ihrer geliebten Haus- und Heimtiere darf für Österreich:innen daher nicht zum Luxus werden", sagt Popper.

Für Tierhalter:innen sind Heimtiere Familienmitglieder. Hochwertige und bedarfsgerechte Ernährung ist eine zentrale Voraussetzung für die Gesundheit von Heimtieren und somit ein Grundbedürfnis von Halter:innen.

"Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer von derzeit 13% auf danach 10% würde jeden Haushalt spürbar entlasten! Die Maßnahme wäre demnach sowohl für den Zoofachhandel als auch für die Konsument:innen eine sinnvolle und spürbare Entlastung", so Popper abschließend.

(PWK029/DFS)

