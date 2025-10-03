„Platinum Ticket“ für den Film „Das Kanu des Manitu“

Nachdem der Erfolgsfilm „Das Kanu des Manitu“ bereits das Golden Ticket für mehr als 300.000 Besucher:innen erhalten hat, konnte nun sogar ein „Platinum Ticket“ an Constantin Film vergeben werden. Mit mittlerweile knapp 800.000 Kinobesuchen ist dies die erste „Platinum“-Auszeichnung des Jahres 2025. Aktuell ist „Das Kanu des Manitu“ der meistbesuchte Film des Jahres in Österreich.

Christian Langhammer und Christof Papousek, geschäftsführende Gesellschafter der Constantin Film, zeigen sich begeistert: „Knapp 800.000 Besucher:innen sind nicht nur ein außergewöhnlicher Erfolg, sondern auch ein starkes Signal für die gesamte Branche. „Das Kanu des Manitu“ beweist einmal mehr, dass das Kino nach wie vor der Ort ist, an dem große Geschichten ihr Publikum finden. Und die Ticketverkäufe laufen weiter, wer weiß wie weit das noch gehen wird… Dieser großartige Erfolg zeigt einmal mehr: Kino lebt – und Kino ist unverzichtbar.“

Wenn das Produkt Film überzeugt, ist die Kinoleidenschaft ungebrochen – und das Erlebnis auf der großen Leinwand durch nichts zu ersetzen.

Dieser Erfolg unterstreicht die Strahlkraft des heimischen Kinos. Auch in den kommenden Monaten erwarten Cineasten viele Filmhighlights, die das Kino als einzigartiges Kultur- und Wirtschaftssegment weiter stärken werden.

Die begehrten Auszeichnungen der ARGE Film und Kino werden seit vielen Jahren an besonders erfolgreiche Filme vergeben und sind ein fester Bestandteil der österreichischen Kinobranche. Das Golden Ticket erhalten Filme ab 300.000, das Platinum Ticket jene ab 600.000 Besucher:innen.

