WKÖ-Denk: Rekordwert bei Meister- und Befähigungsprüfungen

Im Bildungsjahr von Anfang Oktober 2024 bis Ende September 2025 wurden in Österreich 5.655 Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse ausgestellt – eine Steigerung von rund 4,5 Prozent gegenüber der Berichtsperiode im Jahr davor.



„Qualifikation macht sich bezahlt: Das gilt auch und ganz besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“, kommentiert Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Diese erfreulichen Zahlen zeigen, wie attraktiv das Gewerbe und Handwerk ist. Sie sind ein starkes Signal gegen den Fachkräftemangel und belegen eindrucksvoll, dass die Meister- und Befähigungsprüfung mehr denn je als solide und zukunftssichere Basis für beruflichen Erfolg gesehen wird – sowohl in der Selbstständigkeit als auch im unselbstständigen Bereich. Denn nur Qualifikation schafft Qualität.“



Die Gesamtzahl von 5.655 neu geprüften Meister:innen und Befähigten ist ein Rekordwert in einem „Normaljahr“ seit Beginn der Datenerfassung 2016 und praktisch gleichauf mit dem Jahr 2021: Damals wurden 5.671 Zeugnisse ausgestellt, allerdings mit einem starken Nachholeffekt durch den Corona-Lockdown im Jahr davor.



Aufwertung der Meister:innen und Befähigten

„Das Gewerbe und Handwerk und die gesamte WKO arbeiten seit Jahren konsequent daran, den Stellenwert der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Österreich zu steigern. Die starken Zuwächse sind eine wunderbare Bestätigung für diesen erfolgreichen Kurs. So wirkt sich beispielsweise der gebührenfreie Antritt für Meister- und Befähigungsprüfungen jetzt schon das zweite Jahr in Folge äußerst positiv aus“, betont Denk.



Weitere interessenpolitische Erfolge der WKO in diesem Bereich waren in den vergangenen Jahren u.a. die Anerkennung der Meister- und vieler Befähigungsprüfungen auf Stufe 6 im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR), die Eintragungsfähigkeit von MSt. und MSt.in in amtlichen Dokumenten oder die Gesetzesgrundlage für die Höhere Berufliche Bildung.



Auch der große Zuspruch für den 2023 gegründeten Meister Alumni Club zeigt ein erstarktes Selbstbewusstsein der Meisterinnen, Meister und Befähigten. „Österreich kann stolz sein auf diesen höchsten Abschluss in der berufspraktischen Ausbildung und seine Spitzenfachkräfte“, so Denk abschließend.



