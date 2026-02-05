Starker Schulterschluss für Österreichs Wirtschaft: WKO nimmt berufliche Bildung und unternehmerische Qualifikation in den Fokus

Mit der Arbeitsgemeinschaft "Qualifiziertes Unternehmertum“ (ARGE AQU) bündeln die Wirtschaftskammern Österreichs ihre Kräfte, um berufliche Bildung und unternehmerische Qualifikation stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die ARGE fördert durch Informationsangebote ein zukunftsfähiges starkes Unternehmertum in Österreich.



Qualifiziertes Unternehmertum steht für Unternehmer:innen, die ihren Betrieb auf der Grundlage einer fundierten, nachweisbaren beruflichen Bildung in Form eines Meisterbriefs oder Befähigungsnachweises führen. Sie sichern den Fachkräftenachwuchs, schaffen Vertrauen bei Konsument:innen und tragen wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Betriebe – sowohl national als auch international – bei.



Wissen teilen und Orientierung geben



"Die Zukunft unserer Unternehmen liegt in kompetenten Unternehmer:innen und Mitarbeitenden", betont Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in seiner Funktion als neuer AQU-Obmann.

"In einer sich rasch verändernden Welt bleibt die menschliche Kompetenz das Fundament unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Wissen, Qualifikation und Verantwortung werden zum entscheidenden Kapital, mit dem unsere Betriebe Sicherheit, Qualität und Innovationskraft gewährleisten."



Die AQU setzt sich daher zum Ziel, die Rahmenbedingungen für Unternehmer:innen laufend zu verbessern, Wissen zu teilen, Orientierung zu geben und jene Menschen zu unterstützen, die mit Kompetenz, Verantwortung und handwerklicher Qualität österreichische Betriebe erfolgreich in die Zukunft führen.



Kooperation mit Meister Alumni Club



Im Sinne des Grundprinzips "Qualifikation schafft Qualität" fördert die ARGE die Zielgruppe so, dass fachliche Kompetenz und duale Ausbildung als verlässliche Fundamente unternehmerischen Erfolgs gestärkt werden. Sie unterstützt Meister:innen und Befähigte dabei, ihr Wissen weiterzuentwickeln, Qualität sichtbar zu machen und als Innovationsmotor für ihre Branchen zu wirken.



Dabei kann sie auf die Kooperation mit dem Meister Alumni Club bauen, der seit 2023 mehr als 5.000 Meister:innen und Befähigte aus über 112 Branchen in ganz Österreich vernetzt. Durch diese Zusammenarbeit entsteht ein breit aufgestelltes Kompetenzzentrum, das fachliches Wissen, Erfahrung aus der Praxis und strategische Weiterentwicklung wirkungsvoll zusammenführt.

(PWK047/PAT)

