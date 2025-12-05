Jetzt beantragen: 100 Euro Unterstützung erleichtert Teilnahme an Wintersportwochen

Zum Beginn der Wintersportwochen-Saison steht Schulen und Familien erneut ein umfassendes Unterstützungsangebot zur Verfügung – darunter der Schulsportwochen-100er, getragen von Sportministerium, Bildungsministerium, Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Sport Austria. Seit seiner Einführung 2023 wurden 4.554 Kinder gefördert und 436.350 Euro ausgeschüttet – und auch für die aktuelle Wintersaison stehen noch ausreichend Mittel bereit.

Die Förderung in Höhe von 100 Euro pro Kind erleichtert es Familien, die Schwierigkeiten mit der Finanzierung haben, ihren Kindern die Teilnahme an Schulsportwochen – im Winter wie im Sommer – zu ermöglichen.

„Sport in der freien Natur stärkt die Gesundheit und bedeutet Bewegung, Teamgeist und Selbstständigkeit. Schulsportwochen sind wichtige Elemente unserer Bildungskultur – kein Kind soll aus finanziellen Gründen darauf verzichten müssen“, heißt es aus der WKÖ.

100 Euro Förderung pro Kind – einfach beantragen

Der Schulsportwochen-100er richtet sich an Familien, die eine Sozialleistung beziehen und Unterstützung bei der Finanzierung benötigen. Der Antrag kann direkt über die Schule gestellt oder unkompliziert via Schulsportwochen abgerufen werden. Die Förderung ist treffsicher und unbürokratisch, die Abwicklung dazu erfolgt rasch.

Hohe Beliebtheit des Wintersports unter Kindern und Jugendlichen

Aktuelle Daten belegen die anhaltende Attraktivität des Wintersports: Laut Statistik des WKÖ Fachverbandes Seilbahnen liegt der Anteil der Kindertickets seit Jahren stabil bei rund 25 Prozent, im Vorjahr stieg er sogar auf 26 Prozent. Wintersport bleibt damit sowohl in der Schule als auch im Familienverbund eine der beliebtesten Bewegungsformen.

Neben dem pädagogischen Wert haben Wintersportwochen auch klare regionale Effekte: Rund 567.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an der Tourismus- und Freizeitwirtschaft – das entspricht fast 14 Prozent aller Erwerbstätigen in Österreich.

Wintersportwochen leisten somit auch wichtige Beiträge für die regionale Wertschöpfung.

Servicestelle Schulsportwochen: Unterstützung für Schulen, Eltern und Betriebe

Die Servicestelle Schulsportwochen – 2023 als moderne One-Stop-Shop-Plattform sportwochen.org neu aufgestellt – steht Lehrer:innen, Schüler:innen, Eltern und Unternehmen, wie z.B. Beherbergungsbetriebe, Liftbetreiber, Busunternehmen, Skischulen oder Reisebüros zur Verfügung. Aktuell sind bereits 2.183 Lehrkräfte und 745 Betriebe auf der Plattform registriert. Sie erleichtert Lehrer:innen das Planen von Schulsportwochen und bietet umfangreiche Informationen, Sicherheitsunterlagen und Kontaktmöglichkeiten.

Die Servicestelle entlastet somit Lehrer:innen, unterstützt Eltern und stärkt Betriebe. Sie trägt wesentlich dazu bei, Schulsportwochen langfristig abzusichern

(PWK517/ES/DFS)

