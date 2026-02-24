WKÖ-Prettner zum Pakt für Forschung, Technologie und Innovation: „Gibt Rückenwind“

Wien (OTS) - Der heute von der österreichischen Bundesregierung vorgestellte „Pakt für Forschung, Technologie und Innovation” ist aus Sicht der österreichischen Fahrzeugindustrie „ein wichtiger Schritt. Er enthält Maßnahmen, die es der Fahrzeugindustrie in Österreich ermöglichen, den Weg der digitalen und nachhaltigen Transformation in der Produktion erfolgreich weiterzugehen. Damit ist der FTI-Pakt ein Pro-Argument für Österreich und seine Fahrzeugindustrie und gibt uns Rückenwind“, sagt Roland Prettner, Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Er begrüßt das Bekenntnis der Politik zu Forschung und Entwicklung (F&E), im Zuge dessen der Forderung der heimischen Fahrzeugindustrie nach der Fortführung etablierter Förderprogramme bei gleicher Dotierung entsprochen wird, „denn die Transformation ist eine der großen Herausforderungen für den produzierenden Bereich.“