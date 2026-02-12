WKÖ-Trefelik: „Endlich grünes Licht für EU-Gebühr, um Paketflut aus Asien zu bremsen“

Wien (OTS) — „Endlich ist die letzte Hürde genommen und der Rat hat grünes Licht für den Pauschal-Zoll von 3 Euro für kleine Pakete aus Drittstaaten gegeben. Das ist zumindest ein erster Schritt hin zu mehr Fairness im Wettbewerb und ein wichtiges Signal, dass die EU das Problem erkannt hat“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die nun vom Rat gebilligte Übergangslösung.

Diese sieht vor, dass ab 1. Juli 2026 ein fester Zollsatz von 3 Euro auf Kleinsendungen aus Drittstaaten im Wert von weniger als 150 Euro eingehoben wird – und zwar so lange, bis es zur tatsächlichen Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze kommt. Dies soll im Jahr 2028 der Fall sein.



Für Trefelik ist die nunmehrige Lösung eine „längst überfällige Maßnahme“. Denn nach Angaben der Europäischen Kommission hat sich die Menge kleiner Pakete, die in die EU eingeführt werden, seit 2022 jedes Jahr verdoppelt. 2024 gelangten 4,6 Milliarden solcher Kleinpakete auf den EU-Markt, mehr als 90 Prozent davon stammen aus China.

Diesem ersten Schritt gegen die Paketflut aus China müssen Trefelik zufolge aber weitere folgen. Denn Plattformen von außen sollten auch die Bestimmungen zu Verpackung und Entsorgung einhalten.

„Wenn die europäischen Händler nicht unter die Räder kommen sollen, braucht es faire Spielregeln für alle. Das heißt, auch für jene, die in die EU hineinliefern“, so der Handelsobmann.

