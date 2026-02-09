WKÖ zum Tod von Wolfgang Welser

Wien (OTS) – WKÖ-Präsidentin Schultz und Bundessparte Industrie betrauern den Verlust: „Sozialpartner mit Leib und Seele, mit unermüdlichem Einsatz und Handschlagqualität.“

Mit großer Trauer reagieren die Wirtschaftskammer Österreich und die WKÖ-Bundessparte Industrie auf das Ableben von Wolfgang Welser kurz vor dessen 78. Geburtstag. WKÖ-Präsidentin Martha Schultz hält fest: „Mit ihm ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer gestorben. Wolfgang Welser war auch Sozialpartner mit Leib und Seele, mit unermüdlichem Einsatz und mit Handschlagqualität.