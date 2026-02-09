WKÖ zum Tod von Wolfgang Welser

Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich, sagt über seinen Vorgänger an der Spitze der gesetzlichen Interessenvertretung von Österreichs Industrie von 2004 bis 2012: „Was für ein Verlust – nicht nur für Österreichs Industrie. Wolfgang Welser war ein erfahrener Industriekapitän und stand jahrzehntelang an der Spitze des niederösterreichischen Familienunternehmens Welser Profile. Darüber hinaus hat er sich jedoch auch mit enormem Elan in der Interessenvertretung und in Sachen österreichischer Industriepolitik engagiert und war eine treibende Kraft bei Reformen.“
Und weiter: „Schon Anfang der 2000er-Jahre hat Wolfgang Welser den Fokus auf die Verbesserung von Österreichs Wettbewerbsfähigkeit, auf die Sicherung von Fachkräften und auf die Themenfelder Forschung und Technologie als Schlüssel für Hochlohnstandorte wie Österreich gelegt. Damit war er seiner Zeit voraus
„Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, seinem Freundeskreis sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihn gekannt haben. Wir werden Wolfgang Welser stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so WKÖ-Präsidentin Schultz und Bundesspartenobmann Menz.
(PWK051/JHR)