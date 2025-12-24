„ZOOMANIA 2“: „Golden Ticket“ für über 300.000 Besucher in Österreich

Wien (OTS) - Am 24. Dezember 2025 konnte das „Golden Ticket“ von der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für „ZOOMANIA 2“ an The Walt Disney Company (Austria) GmbH in Wien überreicht werden. Das „Golden Ticket“ wird für mehr als 300.000 Besucher:innen eines Films in österreichischen Kinos vergeben und ist damit eine hohe Auszeichnung für erfolgreich in österreichischen Kinos laufende Filme.

„International hat kein anderer Animationsfilm an seinem Startwochenende so viel Geld eingespielt wie „ZOOMANIA 2“. Auch in Österreich ist „ZOOMANIA 2“ ein erfolgreicher Start in die Weihnachtszeit gelungen. Wir freuen uns sehr, dass es The Walt Disney Company (Austria) GmbH in Wien gelungen ist, diesen wundervollen Animationsfilm mit so starkem Publikumszuspruch in die österreichischen Kinos zu bringen. Diese Auszeichnung unterstreicht die Position der Kinos als unverzichtbarer Vertriebspartner für die Filmwirtschaft“, so Vertreter der ARGE Film und Kino.

The Walt Disney Company (Austria) in Wien

„Das Golden Ticket ist für uns eine besondere Auszeichnung und ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass wir mit starken Geschichten das Publikum immer wieder begeistern können. Ein herzliches Dankeschön an unsere Kinopartner in Österreich. Das Ergebnis zeigt einmal mehr: Kino ist und bleibt das beste Publikumserlebnis“, so Theresa Prinz, Head of Theatrical Distribution GSA The Walt Disney Company.

„Das gemeinsame Marketing mit den österreichischen Kinos ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Durch die enge Zusammenarbeit und die starke Reichweite der Kinos gelingt es, unsere Kinokampagnen effizient umzusetzen und Zielgruppen wirkungsvoll zu erreichen. Diese Partnerschaft schafft uns allen messbare Ergebnisse und bietet eine hervorragende Basis für weitere gemeinsame Erfolge“, sagt Klemens Karwinski, Head of Marketing The Walt Disney Company Austria.

In Walt Disney Animation Studios’ ZOOMANIA 2 geraten die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde auf die rätselhafte Spur eines geheimnisvollen Reptils, das in Zoomania auftaucht und die Metropole völlig auf den Kopf stellt: Gary De’Snake! Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in völlig unbekannte Stadtteile vordringen – und dabei wird ihre wachsende Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt. Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba und Shakira übernehmen im englischen Original die „Hauptrollen“. Die deutschsprachige Synchronisation entstand nach einem Dialogbuch von Marius Clarén und unter der Dialogregie von Manuel Straube bei FFS Film- & Fernseh-Synchron, Berlin.

In dem wunderbaren Animationsfilm erzählen die beiden Regisseure Jared Bush und Byron Howard, wie der Hase Judy Hopps und der Fuchs Nick P. Wilde die geheimnisvolle Grubenotter Gary De'Snake, welche das Tagebuch Lynxleys, der Erbauer der Wetterwände zwischen Sahara Square und Tundratown, gestohlen hat, verfolgen. Dabei entdecken sie, dass in der Stadt eine Reptilienbevölkerung existiert, die als versteckte Unterschicht lebt. Sie wollen den Reptilien helfen und herausfinden, was vor 100 Jahren passiert ist und warum die Reptilien nicht mehr in Zoomania leben. (PWK559)

Bildmaterial und weitere Inhalte zu „ZOOMANIA 2“ stehen im Downloadbereich von The Walt Disney Company unter www.disneycontent.de oder auf Anfrage via PresseAt@disney.com zur Verfügung.

Fotocredits: © 2025 Disney. All Rights Reserved