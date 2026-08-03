Zukunftsfit wirtschaften

Nachhaltigkeit ist längst ein entscheidender Erfolgsfaktor für die betriebliche Wettbewerbsfähigkeit. „Wer Energie effizient nutzt, Material spart und seine Nachhaltigkeitsdaten strukturiert erfasst, senkt Kosten, stärkt seine Marktposition und schafft die Grundlage für künftiges Wachstum“, erklärt WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer und verweist auf neue kostenlose Serviceprodukte, mit denen die WKO Oberösterreich ihre Mitgliedsbetriebe einfach und praxisnah unterstützt.

Der Mehrwert geht weit über die Berichterstattung hinaus. Die systematische Erfassung von Energie-, Material- und Nachhaltigkeitsdaten macht Einsparpotenziale sichtbar, verbessert die Energie- und Materialeffizienz und unterstützt Unternehmen dabei, Kosten dauerhaft zu senken.

Die Anforderungen an Betriebe verändern sich rasant. Banken, Kunden, Lieferanten und öffentliche Auftraggeber fragen zunehmend ESG-Daten nach. Gleichzeitig steigen Energie- und Materialkosten und machen effiziente Prozesse wichtiger denn je. Silberhumer: „Für KMU bietet sich dadurch eine große Chance. Wer Nachhaltigkeit gezielt in die Unternehmensstrategie integriert, kann Ressourcen sparen, Risiken reduzieren und seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.“



WKOÖ-Nachhaltigkeitsbericht 2025

Die WKO Oberösterreich zeigt selbst, wie dieser Weg gelingt. Als eine der ersten Wirtschaftskammern Österreichs wurde der eigene Nachhaltigkeitsbericht nach dem freiwilligen VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) erstellt. Dieser europäische Standard richtet sich speziell an Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern und ermöglicht einen einfachen Einstieg in die strukturierte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Obwohl der VSME-Standard keine Wesentlichkeitsanalyse verlangt, setzte die WKOÖ bewusst auf Qualität und Zukunftssicherheit. Gemeinsam mit der FH Oberösterreich und Prof. Christiane Rau, Leiterin des Studiengangs Sustainable Solutions, wurde eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. So konzentriert sich der Bericht auf jene Themen, die für Unternehmen und ihre Stakeholder den größten wirtschaftlichen und nachhaltigen Nutzen bringen (s. Grafik).

© wkoö

Neue Serviceprodukte für Unternehmen und Handabdruck WKOÖ 2025

Während der CO 2 -Fußabdruck die verursachten Belastungen sichtbar macht, beschreibt der „Handabdruck“ die konkreten Beiträge und Maßnahmen, mit denen nachhaltige Entwicklung aktiv gefördert wird. Die WKOÖ setzt vielfältige Initiativen, um Mitgliedsbetriebe, Mitarbeiter und Partner auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft zu unterstützen. Durch Serviceangebote, Bildungsinitiativen, Interessenvertretung sowie nachhaltige Maßnahmen leistet die WKOÖ einen aktiven Beitrag zur ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Transformation in OÖ.



Ein zentrales Element des Berichts ist die CO 2 -Klimabilanz des WKOÖ-Gebäudes am Hessenplatz in Linz. Sie wurde mit dem ESG-Klimaportal der WKO erstellt, einem kostenlosen Online-Tool, das allen Mitgliedsbetrieben zur Verfügung steht. Das Klimaportal wurde nun wesentlich erweitert. Neben der Klimabilanz können Unternehmen jetzt auch weitere Nachhaltigkeitsdaten erfassen und daraus automatisch einen VSME-Bericht (Basic-Modul) erstellen.



WKOÖ-Direktor Silberhumer: „Der Mehrwert geht weit über die Berichterstattung hinaus. Die systematische Erfassung von Energie-, Material- und Nachhaltigkeitsdaten macht Einsparpotenziale sichtbar, verbessert die Energie- und Materialeffizienz und unterstützt Unternehmen dabei, Kosten dauerhaft zu senken.“ Gleichzeitig stehen die erforderlichen ESG-Daten jederzeit für Banken, Kunden oder Lieferanten bereit, ein klarer Vorteil entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Ergänzend stellt die WKO branchenspezifische VSME-Berichtsvorlagen mit praxisnahen Ausfüllanleitungen kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen wurden gemeinsam mit der FH Oberösterreich entwickelt und mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen erfolgreich getestet. Für die Branchencluster Handwerk und Druck, Gewerbe, Industrie und Bau, Handel, Logistik und Verkehr sowie Dienstleistung und Tourismus wurden die jeweils wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen übersichtlich aufbereitet. Verständliche Erläuterungen, Praxisbeispiele und Berechnungshilfen erleichtern den Einstieg und reduzieren den Zeitaufwand erheblich.



Die neuen WKO-Services schaffen damit einen doppelten Nutzen. Sie unterstützen Unternehmen dabei, steigende ESG-Anforderungen effizient zu erfüllen, und liefern gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung des eigenen Betriebs. Wer seinen Energie- und Materialeinsatz kennt, kann gezielt Einsparungen erzielen, Prozesse verbessern und die eigene Zukunftsfähigkeit stärken.







