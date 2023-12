Freisprechfeier für ausgezeichnete Lehrlinge

Engagierte Fachkräfte sind die Basis für die erfolgreiche Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes. Vor diesem Hintergrund spielt die Lehrlingsausbildung in der Tiroler Industrie eine ganz besondere Rolle: Jedes Jahr fangen rund 430 motivierte Jugendliche eine Ausbildung in einem der renommierten Tiroler Industriebetriebe an. Insgesamt werden aktuell mehr als 1.250 Lehrlinge zu topqualifizierten Fachkräften ausgebildet.

Bei der traditionellen Freisprechfeier für die Tiroler Industrielehrlinge wurden am 24. November 17 junge Damen und 50 junge Herren geehrt, die diese Ausbildung in den vergangenen zwölf Monaten erfolgreich abgeschlossen und die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert haben.

Mit ihnen freute sich unter anderem Wirtschaftlandesrat Mario Gerber, der unterstrich: „Gerade in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels ist eine fundierte Ausbildung wie die Lehre von großer Bedeutung. Die in der Lehrausbildung erlangten Fähigkeiten und Fachkenntnisse bereichern nicht nur die persönliche Zukunft der nunmehrigen Facharbeiterinnen und Facharbeiter, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts. Ich darf allen Absolventinnen und Absolventen herzlich gratulieren – als Fachkräfte der Zukunft sind sie eine wichtige Stütze sowohl für die Unternehmen als auch den Wirtschaftsstandort Tirol.“

Barbara Thaler, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, brachte ihre Begeisterung über den signifikanten Anteil weiblicher Top-Lehrlinge zum Ausdruck: „Die Tatsache, dass wir heute 17 Mädchen ehren dürfen, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Frauen in technischen Berufen zunehmend Fuß fassen und sich durchsetzen. Ihr Erfolg demonstriert eindrucksvoll den steigenden Anteil und die wachsende Bedeutung von Frauen in der Industrie und dass Talent und Fachkenntnis keine Geschlechtergrenzen kennen."

Und der Obmann der Sparte Industrie, Max Kloger betonte: "Karriere mit Lehre - das ist mehr als ein Slogan. Es ist eine Realität, die sich in der Tiroler Industrie sicheren Arbeitsplätzen, guten Einkommen und Aufstiegschancen manifestiert. Die frischgebackenen Jungfacharbeiter haben mit ihrem Engagement und Ehrgeiz bewiesen, dass sie bereit sind, ihren Weg erfolgreich zu gehen. Ein besonderer Dank in diesem Zusammenhang aber auch den Lehrbetrieben, den Ausbildenden sowie den Verantwortlichen in den Berufsschulen, dies sie dabei bestmöglich unterstützt haben."



Bilder von der Freisprechfeier können hier heruntergeladen werden.