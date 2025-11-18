Mediadaten "Tiroler Wirtschaft"

Die Tiroler Wirtschaft versteht sich als Servicemedium für Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie behandelt aktuelle Themen wie Steuer und Recht, Wirtschaft allgemein sowie Management und Bildung.

Im Verbund mit den Kammerzeitungen der übrigen österreichischen Bundesländer erreicht sie eine Gesamt-Druckauflage von 552.938 Stück. Laut einer Studie aus dem Jahr 2024* haben die Zeitungen der Wirtschaftskammern unter allen Wochentiteln die höchste Reichweite bei Entscheidungsträgern.

* Ergebnisse der LAE 2024. Reichweite (LpA Print) Wochentitel – Gesamtösterreich

Redaktion:

Wirtschaftskammer Tirol

Kommunikation

Wilhelm-Greil-Straße 7

6020 Innsbruck

T 05 90 90 5-1482

E presse@wktirol.at

Redaktionsleitung:

Peter Sidon

Auflage:

Druckauflage der Tiroler Wirtschaft

2. HJ 2024 – 51.144

Anzeigenverwaltung:

Schlüsselverlag J.S Moser GmbH

Brunecker Straße 3

6020 Innsbruck

Verkaufsleitung:

Gerhard Ostermann

T 0512/5354/3714

E gerhard.ostermann@tt.com

Anzeigenberatung:

Simone Stocker

T 0512/5354-2149

E simone.stocker@tirolerwirtschaft.at

Tiroler Wirtschaft – Preise 2026

Preisliste herunterladen



Tiroler Wirtschaft – Preise 2025

Preisliste herunterladen



Herausgeber und Medieninhaber:

Wirtschaftskammer Tirol

Wilhelm-Greil-Straße 7

6020 Innsbruck

W WKO.at/tirol