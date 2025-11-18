Mediadaten "Tiroler Wirtschaft"
Die Tiroler Wirtschaft erscheint monatlich. Sie geht kostenlos an alle Mitglieder und ist mit einer Auflage von 52.200 Stück das Wirtschaftsmedium Tirols.
Die Tiroler Wirtschaft versteht sich als Servicemedium für Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie behandelt aktuelle Themen wie Steuer und Recht, Wirtschaft allgemein sowie Management und Bildung.
Im Verbund mit den Kammerzeitungen der übrigen österreichischen Bundesländer erreicht sie eine Gesamt-Druckauflage von 552.938 Stück. Laut einer Studie aus dem Jahr 2024* haben die Zeitungen der Wirtschaftskammern unter allen Wochentiteln die höchste Reichweite bei Entscheidungsträgern.
* Ergebnisse der LAE 2024. Reichweite (LpA Print) Wochentitel – Gesamtösterreich
Redaktion:
Wirtschaftskammer Tirol
Kommunikation
Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck
T 05 90 90 5-1482
E presse@wktirol.at
Redaktionsleitung:
Peter Sidon
Auflage:
Druckauflage der Tiroler Wirtschaft
2. HJ 2024 – 51.144
Anzeigenverwaltung:
Schlüsselverlag J.S Moser GmbH
Brunecker Straße 3
6020 Innsbruck
Verkaufsleitung:
Gerhard Ostermann
T 0512/5354/3714
E gerhard.ostermann@tt.com
Anzeigenberatung:
Simone Stocker
T 0512/5354-2149
E simone.stocker@tirolerwirtschaft.at
Tiroler Wirtschaft – Preise 2026
Preisliste herunterladen
Tiroler Wirtschaft – Preise 2025
Preisliste herunterladen
Herausgeber und Medieninhaber:
Wirtschaftskammer Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck
W WKO.at/tirol