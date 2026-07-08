„Wenn ich groß bin, werde ich Unternehmer!“

Wie entwickelt man ein Produkt? Was kostet die Herstellung? Und wie verkauft man es erfolgreich? Antworten auf diese Fragen fanden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Volksschule Guttaring nicht im Schulbuch, sondern in ihrer eigenen Junior Mini Company. Im Rahmen des Projekts der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten gründeten die 18 Kinder ihre Mini-Firma „Kondo – L&K“.

Gemeinsam mit Klassenlehrerin Jessica Kozelsky, Direktorin Barbara Engler und Wirtschaftsexpertin Cindy Laussegger-Boulsa stellten sie Kräutersalz, Lippenbalsame und Badebomben her und verkauften ihre Produkte vor einem regionalen Lebensmittelgeschäft. Mit dem Erlös finanzierten sie sich einen gemeinsamen Klassenausflug. Heute wurde die Klasse von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten für ihre herausragenden Leistungen feierlich ausgezeichnet.

Wirtschaft verstehen – durch eigenes Ausprobieren

Das Projekt vermittelt Kindern bereits in der Volksschule auf spielerische und praxisnahe Weise wirtschaftliche Zusammenhänge. „Kinder verstehen Wirtschaft am besten, wenn sie sie selbst erleben. Genau das macht die Junior Mini Company so wertvoll. Sie macht Unternehmertum greifbar und zeigt, dass Ideen mit Engagement und Teamarbeit Wirklichkeit werden können“, betont Nicole Mayer, Bildungsbeauftragte der WK-Bezirksstelle St. Veit.

Auch Klassenlehrerin Jessica Kozelsky zieht eine positive Bilanz: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder ihre Aufgaben übernommen haben. Sie haben gelernt, Entscheidungen zu treffen, im Team zu arbeiten und Verantwortung für ein gemeinsames Ziel zu übernehmen – Erfahrungen, die weit über den Unterricht hinausgehen.“ Für Siegfried Huber, Präsident der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, sind genau diese Kompetenzen entscheidend: „Unternehmerisches Denken beginnt nicht erst im Berufsleben. Wer schon als Kind lernt, kreativ zu sein, Lösungen zu entwickeln und Projekte erfolgreich umzusetzen, nimmt wichtige Fähigkeiten für seinen gesamten Lebensweg mit.“

