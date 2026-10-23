NAAN-Treffen in Bozen: Wirtschaftskammern setzen Prioritäten  

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Zehn Wirtschaftskammern aus Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien vertreten im NAAN rund 850.000 Unternehmen. Beim Treffen in Bozen geht es vor allem darum, gemeinsame Interessen stärker gegenüber der Europäischen Union durchzusetzen. Verkehr und Mobilität bildeten einen Schwerpunkt der Konferenz.

Produktpass muss für kleine Betriebe machbar sein

Beim der geplanten Öko-Design-Verordnung, dem Digitalen Produktpass, braucht es praxistaugliche Regeln für das Handwerk. Einzelanfertigungen, Reparaturen oder Kleinstserien dürfen nicht mit denselben Vorgaben belastet werden wie industrielle Massenproduktion. WK-Präsident und NAAN-Vorsitzender Jürgen Mandl: „Wir stehen hinter den europäischen Nachhaltigkeitszielen. Aber die Regeln müssen auch für unsere Betriebe machbar sein. Eine Maßschneiderin, die Einzelstücke anfertigt, ist kein internationaler Serienproduzent. Genau darauf muss Europa Rücksicht nehmen. Hier müssen wir als NAAN frühzeitig gemeinsam auftreten und verhindern, dass gerade kleine, nachhaltig arbeitende Betriebe durch unverhältnismäßige Vorgaben belastet werden.“ Die WK Kärnten stimmt sich dazu bereits mit Partnerkammern in Österreich, Deutschland, Slowenien und Kroatien ab.

EU-Förderungen für die Regionen absichern

Als zweiter wichtiger Punkt müssen die kommende EU-Förderperiode und konkrete Projekte vorbereitet werden. Die gesamten NAAN-Partnerregionen setzen sich dafür ein, dass grenzüberschreitende Programme weiterhin ausreichend finanziert und besser auf die Bedürfnisse der Regionen abgestimmt werden. „Gerade Grenzregionen zeigen jeden Tag, was europäische Zusammenarbeit bringt. Wer hier bei den Förderungen kürzt, bremst Investitionen und gemeinsame Projekte. Wir brauchen das Gegenteil: verlässliche Rahmenbedingungen, damit unsere Regionen gemeinsam wachsen können“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Verbindungen stärken

Mit der Koralmbahn und der AREA Süd rücken Kärnten und die Steiermark wirtschaftlich enger zusammen. Diesen Gedanken will Kärnten gemeinsam mit der Steiermark über die österreichischen Grenzen hinaus weiterführen – Richtung Italien, Slowenien und Kroatien.

Dazu gehören bessere Verkehrsverbindungen ebenso wie eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Mit der Eröffnung von ALPSiX entstand in Klagenfurt und Villach ein eigener Internetknoten. Auch diese Infrastruktur soll künftig stärker grenzüberschreitend gedacht werden. Jürgen Mandl, Präsident WKK und NAAN Vorsitzender: „Straße und Schiene verbinden unsere Regionen physisch – genauso wichtig sind heute leistungsfähige Datenverbindungen. ALPSiX bietet die Chance, Kärnten als digitalen Knotenpunkt im Alpen-Adria-Raum zu etablieren.“

Wirtschaft und Wissenschaft enger vernetzen

Die NAAN-Region möchte künftig noch enger mit Universitäten zusammenarbeiten, um Innovation, Wissenstransfer und die Entwicklung junger Talente grenzüberschreitend voranzubringen. Ein erster konkreter Schritt zur formellen Verankerung dieser Zusammenarbeit ist das am 11. September 2026 in Venedig unterzeichnete Memorandum of Understanding zwischen der Wirtschaftskammer Kärnten, der Universität Klagenfurt, der Ca’ Foscari Universität Venedig und Unioncamere del Veneto. Die auf drei Jahre angelegte Partnerschaft soll durch angewandte Forschung, Innovation Challenges sowie Praktikums- und Mobilitätsangebote Wirtschaft und Wissenschaft enger zusammenbringen und als Beispiel für weitere Kooperationen im NAAN-Raum dienen.

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