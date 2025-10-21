20 Jahre Designpreis: Wenn Handwerk zu Kunst wird

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

20 Jahre Kärntner Designpreis bedeuten 20 Jahre Auszeichnungen für Lehrlingsabschlussarbeiten, die Leidenschaft für Holz, Präzision und Formgefühl vereinen. Was als Anerkennung für herausragende Leistungen begann, ist heute eine feste Institution im heimischen Handwerk. Beim Tischlertag 2025 blickte die Branche stolz auf zwei Jahrzehnte Spitzenleistungen zurück und stellte eine neue Generation von Fachkräften vor, die beweist: Das Tischlerhandwerk hat Zukunft. Aktuell gibt es in Kärnten 157 Tischlerlehrlinge.

Preinig: „20 Jahre gelebte Qualität“

Landesinnungsmeister Peter Preinig betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des Jubiläums: „Der Designpreis steht seit 20 Jahren für die Werte, die unseren Beruf ausmachen – handwerkliche Qualität, Liebe zum Detail und den Mut, Neues zu gestalten. Unsere Lehrlinge zeigen jedes Jahr aufs Neue, dass das Tischlerhandwerk in Kärnten lebt.“

Die diesjährigen Sieger:innen des Jubiläums-Designpreises überzeugten mit Innovation, Präzision und ästhetischem Gespür. Ihre Arbeiten spiegeln die Vielfalt moderner Tischlerkunst wider – von funktionalen Möbelstücken bis zu kreativen Designobjekten.

Die Gewinner:innen des Designpreises 2025:

1. Platz: Andreas Licen, Drehbarer Barschrank, Oberascher Tischlerei GmbH, Straßburg

2. Platz: Johanna Arnold, Das Teekast‘l, Technoholz GmbH, Villach

3. Platz: Julian Jandl, Moderne Kommode, Wohndesign Schöffmann GmbH, St. Veit an der Glan

4. Platz: Julian Burtscher, Schreibtisch, Gomernik Christian, Eberndorf

4. Platz: Christopher Künstl, TV-Sideboard hängend, Sorger Gernot, Brückl

4. Platz: Leonie Lipautz, Heimatkommode aus Kirsche, Rudolf Pichler, Riegersdorf

4. Platz: Katharina Mandler, Kommode, metrica Austria GmbH, Greifenburg

4. Platz: Nico Posch, Sideboard, Gerhard Wagner, Ebenthal



Die Sieger durften sich über ein Preisgeld freuen, welches von der Arbeiterkammer Kärnten, der Sparte Gewerbe und Handwerk, proHolz Kärnten sowie der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter gestiftet wurde.

Mut und Leidenschaft als Antrieb

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Klemens Reinfried, erfolgreicher Teilnehmer zahlreicher Lehrlingswettbewerbe. Mit seiner Begeisterung für das Handwerk zeigte er, wie Leidenschaft, Disziplin und Zielstrebigkeit junge Menschen im Beruf weiterbringen können. Reinfried gilt als Vorbild für viele Lehrlinge im Land – ein Beweis dafür, dass handwerkliches Können und persönlicher Einsatz der beste Weg zum Erfolg sind.

Blick in die Zukunft: Qualität statt Quantität

Der Designpreis zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass die Ausbildungsqualität im Kärntner Tischlerhandwerk konstant hoch ist. „Qualität geht vor Quantität“, betonte Preinig. „Unsere Lehrlinge zählen zu den besten in Österreich. Entscheidend ist, dass wir junge Menschen begeistern und ihnen zeigen, dass Handwerk eine echte Zukunft hat – mit Perspektive, Kreativität und Sicherheit.“