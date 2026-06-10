Aus eins mach 16: WIFI Kärnten startet mit neuem Kursprogramm

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Wo normalerweise Funken fliegen und Metall dauerhaft miteinander verbunden wird, präsentierte das WIFI Kärnten sein neues Kursprogramm 2026/27. Der Ort ist bewusst gewählt: In der Schweißerei entstehen stabile Verbindungen – und genau darum geht es auch in der Weiterbildung.

Seit 80 Jahren ist das WIFI Kärnten ein verlässlicher Qualifizierungspartner der Kärntner Wirtschaft. Lange wurde mit Lehrbüchern, Skripten und Kreidetafeln unterrichtet, das erworbene Wissen reichte für ein ganzes Berufsleben. Inzwischen sorgen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Technologien dafür, dass lebenslanges Lernen unerlässlich wird.

Unter dem Motto „Bleib neugierig auf die Zukunft.“ greift das neue Kursprogramm die wichtigsten Entwicklungen in Wirtschaft und Arbeitswelt auf und macht daraus praxisnahe Bildungsangebote. „Seit Bestehen orientiert sich das WIFI an den Bedürfnissen der Betriebe. Unsere Aufgabe ist es, Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und Unternehmen mit qualifizierten Fachkräften zu versorgen, die sie für ihre Zukunft brauchen. Lernen ist heute kein einmaliger Schritt mehr, sondern ein ständiger Begleiter im Berufsleben“, so WIFI-Geschäftsführer Andreas Görgei.

Aus eins mach 16

Die größte Neuerung im Kursjahr 2026/27 ist die neue Struktur des Kursprogramms. Aus dem bisherigen Kursbuch wurden 16 Themenkursbücher. Dadurch finden Interessierte ihre individuellen Bildungsangebote noch gezielter und schneller. Das Gesamtangebot umfasst weiterhin mehr als 1.000 Bildungsthemen und richtet sich konsequent nach den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes.



Handwerk trifft Zukunft

Das WIFI Kärnten setzt auch weiterhin auf jene Mischung, die die Bildungseinrichtung seit Jahrzehnten erfolgreich macht: die Verbindung von klassischem Handwerk und neuen Technologien. Görgei: „Das Praktische ist unsere Erfolgsformel. Wir bilden Fachkräfte für den Arbeitsmarkt aus und verbinden traditionelles Handwerk mit modernen Technologien. Genau diese Kombination macht das WIFI seit vielen Jahren zu einem starken Partner der Kärntner Wirtschaft.“

Zu den neuen Angeboten zählen unter anderem der MBA Financial Accounting, der Diplom-Lehrgang Chief AI Officer, die Ausbildung zur zertifizierten KI-Beauftragten, die Vorbereitung auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung für tierärztliche Ordinationsassistenz sowie neue Angebote in den Bereichen Konfliktmanagement und Dyskalkulietraining.

WIFI-Technikzentrum: Kaderschmiede für Kärntens Fachkräfte

Mit Standorten in allen Bezirken verfügt das WIFI Kärnten über ein flächendeckendes Netz an Bildungszentren. Dadurch ist ein persönlicher Service für die Teilnehmer:innen in allen Regionen gewährleistet. Ein besonderes Aushängeschild ist das WIFI-Technikzentrum. Hier werden Spezialisten in den Bereichen Metalltechnik, Schweißtechnik, Frästechnik, Schmiedetechnik und Kfz-Werkstättentechnik ausgebildet. Ergänzt wird das Angebot durch Angebote für Lehrabschlussprüfungen sowie Meister- und Werkmeisterausbildungen.

Flexibel lernen – digital und persönlich

Neben den klassischen Präsenzangeboten baut das WIFI Kärnten auch seine digitalen Lernangebote laufend aus. Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Services wie Online-Lerncoaching, Förderberatung und das österreichweit einzigartige Modell „Lernen ohne Risiko“.

Mit jährlich über 21.000 Teilnehmern, einer Kundenzufriedenheit von 1,32 und einer Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent zählt das WIFI Kärnten zu den führenden Weiterbildungseinrichtungen Österreichs.