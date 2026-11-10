Ausgezeichnet Regional: Was Kärnten lebendig macht

Was macht eine Region lebenswert? Es sind nicht allein große Investitionen oder neue Bauprojekte. Es sind auch die Ideen und Initiativen der Menschen, die hier leben, arbeiten und ihre Heimat aktiv mitgestalten. Genau dieses Engagement stand bei der Preisverleihung „Ausgezeichnet Regional“ am Montagabend in der Wirtschaftskammer Kärnten im Mittelpunkt. Aus 104 eingereichten Projekten wurden die besten Beiträge in acht Kategorien ausgezeichnet. Sie machen deutlich, wie vielfältig Regionalität sein kann. WK-Präsident Jürgen Mandl gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern: „Was Kärnten ausmacht, sind die Menschen, die nicht nur gute Ideen haben, sondern sie auch verwirklichen. Sie gründen Unternehmen, entwickeln neue Angebote, erhalten Traditionen oder setzen sich für das Zusammenleben in ihren Gemeinden ein. Oft beginnt etwas im Kleinen und entfaltet eine Wirkung, von der viele profitieren. Genau dieses Engagement verdient Anerkennung und eine entsprechende Bühne.“



Die ausgezeichneten Projekte 2026

Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Zusammenleben: Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten – die Schatzkammer der Region

Kärnten „digital“: NoxAvis – Kärntner Innovation für die Notfallmedizin von morgen

Brauchtum, Kunst und Kultur: Holzstraßenkirchtag mit Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft

Regionale Dienstleistungen und Handel: Trebesinger Speis

Tourismus und Gastronomie: 35 Jahre Urlaub am Bauernhof / 30 Jahre Urlaub auf der Alm – Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten

Land- und Forstwirtschaft: Lesachtaler Berg-Ei und Lesachtaler Bergnudel-Manufaktur – Familie Rauter

„Unsere Erde“ – Umweltschutz und Energie: Mobile Emergency Energie Station

Start-up-Szene: RURASMUS – Das Aufs-Land-Semester





Für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ist die Auszeichnung ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für das Engagement in den Regionen: „Mit ‚Ausgezeichnet Regional‘ werden jene Menschen, Betriebe, Vereine und Initiativen vor den Vorhang geholt, die mit ihren Ideen und ihrem Einsatz unsere Regionen stärken und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität vor Ort leisten. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in unseren Regionen steckt und was durch Eigeninitiative und Zusammenhalt alles möglich ist“, so Gruber, der auch für die Orts- und Regionalentwicklung des Landes Kärnten zuständig ist und über dessen Referat eine Preiskategorie gesponsort wurde. „Die heutige Verleihung bietet eine wertvolle Plattform, um die Projekte über die Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinaus sichtbar zu machen und andere dazu zu inspirieren, selbst aktiv zu werden. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich und danke für den wertvollen Einsatz für unsere Heimat.“

Die ausgezeichneten Projekte sollen andere ermutigen, eigene Ideen zu verwirklichen. Für WK-Präsident Jürgen Mandl steht fest: „Kärnten hat unglaublich viel Potenzial. Entscheidend ist, dass wir Menschen haben, die dieses Potenzial erkennen und etwas daraus machen. Genau solche Menschen brauchen unsere Regionen auch in Zukunft.“