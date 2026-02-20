Berufsorientierung im Zeichen der Nachhaltigkeit

Ein Jugendlicher steht an einer Mini-Werkbank und hält einen Akkuschrauber in der Hand. Neben ihm wird ein kleines Werkstück montiert, ein paar Meter weiter tüfteln Mitschüler an einer Elektroschaltung. So sehen sie aus, die Jobs von morgen, auf die Jugendliche richtig „abfahren“: technisch, nachhaltig und voller Zukunftschancen. Mit dem Berufsorientierungsworkshop „Green Jobs on Tour“ holten die Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Lavanttal gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wolfsberg und dem Regionalmanagement Lavanttal zukunftsweisende Lehrberufe direkt ins KUSS Wolfsberg. Ziel war es, Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in verschiedene Fachberufe zu ermöglichen – und das nicht nur theoretisch, sondern zum Angreifen und Ausprobieren.

Mini-Werkbank

Dies geschah mithilfe von Werkboxen aus dem steirischen Erfolgsprojekt „Kreative Lehrlingswelten“. Dabei stand eine Mini-Werkbank mit berufstypischen Werkzeugen zur Verfügung, an der gemeinsam gearbeitet und teilweise ein kleines Werkstück gefertigt wurde. So wurden Berufe nicht nur erklärt, sondern unmittelbar erlebbar gemacht. Insgesamt 14 Werkboxen boten den Jugendlichen die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und typische Tätigkeiten verschiedener Fachberufe wie Tischler, Installateur oder Elektrotechniker kennenzulernen. Fünf Mittelschulen mit über 200 Schülerinnen und Schülern aus dem Lavanttal nutzten die Gelegenheit zur praxisnahen Berufsorientierung. Pro Schule standen zwei Stunden zur Verfügung, in denen die Schülerinnen und Schüler im 30-Minuten-Takt vier verschiedene Fachberufe praktisch ausprobieren konnten. Jede Werkbox wurde von einem heimischen Betrieb betreut, der Einblicke in den Arbeitsalltag gab und Fragen beantwortete.

Green Jobs mit Zukunft

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf sogenannten Green Jobs – also Berufen, die einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten und als zentrale Zukunftsjobs gelten. Die Schülerinnen und Schüler erhielten dadurch Einblicke in nachhaltige Tätigkeitsfelder und neue berufliche Perspektiven. „Mit ‚Green Jobs on Tour‘ zeigen wir jungen Menschen, wie vielfältig, innovativ und zukunftsorientiert unsere Lehrberufe sind. Gerade im Bereich der Klima- und Energiewirtschaft ergeben sich große Chancen für gut ausgebildete Fachkräfte. Die Wirtschaft braucht engagierte Nachwuchstalente – und wir wollen frühzeitig Begeisterung dafür wecken“, so Gerhard Oswald, Obmann WK Kärnten im Bezirk Wolfsberg.

Auch KEM-Manager Stephan Stückler unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative. „Mit „Green Jobs on Tour“ soll das Interesse an handwerklichen und technischen Lehrberufen gestärkt werden. Zudem soll gezeigt werden, wie vielfältig und zukunftsorientiert Ausbildungswege in der Region sind. Die praxisnahen Erfahrungen helfen den Jugendlichen, eigene Talente zu entdecken und erleichtern die spätere Berufswahl.“