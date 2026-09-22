Österreichs beste Mechatronik-Lehrlinge in Klagenfurt

Mechanischer Aufbau, elektrische Verdrahtung, Programmierung und Präzisionsarbeit unter Zeitdruck: Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Mechatronik auf der Klagenfurter Herbstmesse stellten die besten Nachwuchsfachkräfte aus ganz Österreich ihr Können unter Beweis.

In der Messehalle 5 mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine mechatronische Anlage teilweise mechanisch aufbauen, nach Schaltplan verdrahten, eine SPS-Steuerung programmieren und eine Platine löten. Gefragt waren dabei technisches Verständnis, handwerkliche Präzision, Programmierkenntnisse und konzentriertes Arbeiten unter Zeitdruck.

Den Bundessieg sicherte sich Tim Hag aus Niederösterreich, ausgebildet bei Test Fuchs. Mit seiner Leistung überzeugte er die Fachjury und setzte sich gegen die besten Mechatronik-Lehrlinge Österreichs durch.

Kärntens Nachwuchs im Wettbewerb mit Österreichs Besten

Für Kärnten ging Isabel Wieser vom Lehrbetrieb Lindner-Recyclingtech GmbH an den Start. Sie vertrat Kärnten beim Bundesbewerb und stellte sich der Konkurrenz der besten Nachwuchsfachkräfte aus ganz Österreich. Für einen Platz auf dem Podest reichte es diesmal nicht. Bereits die Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb zeigt jedoch, auf welch hohem fachlichen Niveau sich Isabel Wieser mit den besten Nachwuchsfachkräften Österreichs messen konnte.

Landesinnungsmeister Markus Sylle betont: „Mechatronik ist einer der spannendsten technischen Berufe unserer Zeit. Wer hier erfolgreich sein will, muss mechanisches Verständnis, elektrotechnisches Wissen und Programmierkenntnisse verbinden. Die Leistungen beim Bundeslehrlingswettbewerb zeigen eindrucksvoll, wie hoch das Ausbildungsniveau in den Betrieben ist und wie viel Potenzial in unseren jungen Fachkräften steckt.“

Die Ergebnisse im Überblick