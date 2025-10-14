Demokratiegespräche 2025: Zwischen (In)Toleranz und Zusammenhalt

Gesellschaftliche Polarisierung, die wachsende Kluft zwischen unterschiedlichen Gruppen und die Frage nach gemeinsamen Werten – all das sind zentrale Herausforderungen unserer Zeit. Die Demokratiegespräche widmen sich daher am 21. Oktober 2025 von 17:00 bis 19:00 Uhr im Festsaal der Wirtschaftskammer Kärnten dem Thema „Zwischen (In)Toleranz und Zusammenhalt – Welche Werte tragen uns (noch)?“. „Demokratie lebt nicht nur von Institutionen, sondern vor allem von Haltungen. Respekt, Verantwortung und Toleranz sind Werte, die unser Miteinander tragen – und die wir in einer polarisierten Gesellschaft neu verankern müssen“, betont Siegfried Huber, Präsident der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten.

Herwig Draxler, Geschäftsführer der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, ergänzt: „Mit den Demokratiegesprächen wollen wir Räume schaffen, in denen offen über diese Fragen gesprochen wird. Es geht darum, Brücken zu bauen, Zusammenhalt zu stärken und Mut zu machen, sich aktiv einzubringen.“ Impulse und Diskussionen liefern unter anderem der Verfassungsjurist Heinz Mayer und der Investigativjournalist Franz Miklautz. Sie beleuchten die Frage nach Werten und Zusammenhalt aus psychologischer, politikwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Perspektive. Mehr Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie HIER.

Mit dieser zweiten Veranstaltung wird die Reihe der Demokratiegespräche fortgesetzt, die im September mit dem Thema „Digitale Medienmacht als Gefahr?“ erfolgreich gestartet ist und großes Interesse fand.