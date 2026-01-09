Diese Prämie bringt Haushaltsgeräte wieder zum Laufen

Es passiert meist unerwartet: Die Waschmaschine bleibt mitten im Programm stehen, der Fernseher fängt an zu flimmern an oder der Toaster funktioniert plötzlich nicht mehr. In vielen Haushalten stellt sich dann rasch die Frage, ob sich eine Reparatur noch lohnt. Ab dem 12. Jänner 2026 wird diese Entscheidung deutlich einfacher, denn mit der neuen Geräte-Retter-Prämie werden Reparaturen finanziell unterstützt. Die Geräte-Retter-Prämie ist das weiterentwickelte Nachfolgemodell des bisherigen Reparaturbonus und setzt gezielt dort an, wo Reparaturen im Alltag besonders häufig anfallen.

Reparieren lohnt sich

Peter Storfer, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten, betont den praktischen Nutzen für Haushalte: „Reparieren statt Wegwerfen ist vernünftig. Wer ein defektes Haushaltsgerät reparieren lässt, spart Geld und handelt gleichzeitig umweltbewusst. Mit dieser Aktion wird gezielt das regionale Handwerk gestärkt. Reparaturen finden vor Ort statt, sichern Arbeitsplätze und halten wertvolles Fachwissen in Kärnten.“

Was förderfähig ist

Gefördert werden Reparaturen, Serviceleistungen und Wartungen von häufig genutzten Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, Staubsauger oder Elektrowerkzeuge. Auch Reparaturen von Geräten für die Krankenpflege – etwa Rollstühle, Pflegebetten oder Blutdruckmessgeräte – sind umfasst. Nicht gefördert werden Fahrräder, E-Bikes, Mobiltelefone sowie Luxus-, Wellness- oder reine Unterhaltungsgeräte. Die Förderung deckt bis zu 50 Prozent der Bruttokosten ab, maximal jedoch 130 Euro. Kostenvoranschläge werden mit bis zu 30 Euro gefördert. „Jede erfolgreiche Reparatur verlängert die Lebensdauer eines Geräts und reduziert unnötigen Abfall. Das ist ein konkreter Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag – ohne zusätzlichen Aufwand für die Konsumenten“, verweist Spartenobmann Storfer auf den langfristigen Effekt dieser wichtigen Maßnahme, initiiert vom Förderaktion des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.