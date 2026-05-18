Digital Service Day brachte praxisnahe Lösungen für Betriebe

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Die Digitalisierung ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Teil des täglichen Unternehmertums. Genau deshalb stand beim Digital Service Day, der von der Wirtschaftskammer Kärnten in Kooperation mit der Kärntner Sparkasse stattfand, nicht die Theorie, sondern der konkrete Nutzen für Betriebe im Mittelpunkt. Unternehmer:innen aus unterschiedlichsten Branchen informierten sich über digitale Anwendungen, Verwaltungsprozesse und Möglichkeiten, den eigenen Betrieb effizienter und sichtbarer zu machen. Die zahlreichen Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, Workshops zu besuchen, digitale Services zu testen und individuelle Fragen direkt mit Expert:innen zu besprechen. Themen wie die ID Austria, digitale Behördenwege, Online-Sichtbarkeit oder moderne Buchhaltungs- und Verwaltungsprozesse stießen dabei auf großes Interesse.

Praxisnahe Unterstützung für Unternehmen

Für Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums der Wirtschaftskammer Kärnten, zeigt die Veranstaltung den großen Bedarf an konkreter Unterstützung: „Viele Betriebe beschäftigen sich intensiv mit Digitalisierung, suchen aber vor allem Lösungen, die im Alltag tatsächlich funktionieren und einen unmittelbaren Nutzen bringen. Genau hier setzen wir mit dem Digital Service Day an.“ Besonders wichtig ist dabei der niederschwellige Zugang: „Digitalisierung darf kein abstraktes Schlagwort bleiben. Unternehmer:innen brauchen verständliche Informationen, praktische Unterstützung und die Möglichkeit, Anwendungen direkt auszuprobieren.“

Von digitalen Behördenwegen bis zur Online-Präsenz

Das Programm umfasste Workshops zu digitalen Steuer- und Verwaltungsprozessen sowie Beratungen zu Websites, Unternehmensprofilen und digitaler Kommunikation. Ergänzt wurde die Veranstaltung durch Informationsstände und persönliche Beratungsgespräche. Eröffnet wurde der Digital Service Day mit einer Keynote von der Unternehmerin und Steuerberaterin Christiane Holzinger zum Thema modernes digitales Unternehmertum.

Digitalisierung als Chance für Betriebe

Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Digitalisierung für Unternehmen aller Größen und Branchen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor wird. Gleichzeitig zeigte sich, dass viele Betriebe konkrete Unterstützung schätzen, um digitale Möglichkeiten effizient und zielgerichtet einzusetzen. Für die Wirtschaftskammer Kärnten bleibt daher klar: Digitale Services müssen verständlich, praxisnah und direkt anwendbar sein, damit die Digitalisierung dort ankommt, wo sie gebraucht wird: im betrieblichen Alltag.