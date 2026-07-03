Digital Service Day in Hermagor machte digitale Lösungen verständlich

Digitalisierung beginnt oft nicht mit großen Investitionen, sondern mit kleinen Schritten, die den Arbeitsalltag einfacher machen. Genau darum ging es beim Digital Service Day der WK-Bezirksstelle Hermagor. Zahlreiche Unternehmer:innen informierten sich darüber, wie digitale Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden können und welche Möglichkeiten bereits heute zur Verfügung stehen.

Das Programm spannte einen Bogen vom Unternehmensserviceportal über digitale Verwaltungsprozesse bis hin zu Künstlicher Intelligenz und IT-Sicherheit. Dabei stand nicht die Technik selbst im Vordergrund, sondern die Frage, wie digitale Lösungen im Betrieb tatsächlich Zeit sparen, Abläufe vereinfachen und den Arbeitsalltag erleichtern können. Parallel zu den Fachvorträgen konnten die Besucher verschiedene Serviceangebote direkt vor Ort nutzen – von ID Austria, Unternehmensserviceportal, eAMS, Firmen A-Z, bis hin zu WKO-Benutzerkonto und Google Unternehmensprofil.

Digitalisierung muss im Betrieb ankommen

WK-Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Der große Andrang und die vielen persönlichen Gespräche zeigen klar, wie wichtig solche Formate sind. Digitalisierung darf kein abstraktes Thema bleiben – sie muss für Unternehmerinnen und Unternehmer greifbar und unmittelbar nutzbar sein. Genau das ist uns mit diesem Tag gelungen.“ Großes Interesse galt unter anderem den Themen Künstliche Intelligenz, digitale Behördenwege und Cybersicherheit. Die Teilnehmer erhielten dabei nicht nur Informationen, sondern konnten viele Anwendungen direkt ausprobieren und individuelle Fragen mit Experten vor Ort besprechen.