Drei Kärntner Unternehmer mit dem Berufstitel Kommerzialrat ausgezeichnet

Es ist ein Berufstitel, der nur besonderen Unternehmerpersönlichkeiten vorbehalten ist. „Nur hervorragende Vertreter ihres Berufes bekommen den Titel Kommerzialrat verliehen. Bloße Pflichterfüllung ist zu wenig“, betont Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, deren Engagement und Wirken weit über das eigene Unternehmen hinausreichen. „Mit Peter Kreiner, Helmuth Kubin und Robert Rauter werden drei Unternehmer ausgezeichnet, die mit Weitblick, Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein ihre Branchen und den Wirtschaftsstandort Kärnten nachhaltig geprägt haben. Sie haben Arbeitsplätze geschaffen, Nachwuchs gefördert und über Jahrzehnte Verantwortung übernommen. Ich gratuliere allen drei herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung“, so Mandl.

Ein Pionier der Kärntner IT-Wirtschaft

Peter Kreiner zählt zu den Wegbereitern der Kärntner IT- und Beratungswirtschaft. Bereits früh erkannte er die Chancen der Digitalisierung und des Internets und setzte wichtige Impulse für die technologische Entwicklung des Landes. Als Unternehmer, Berater und langjähriger Funktionär der Wirtschaftskammer engagierte er sich insbesondere für moderne IT-Infrastrukturen, die Vernetzung der Branche und die Ausbildung von IT-Fachkräften. Sein Wirken war dabei stets von dem Anspruch geprägt, technologischen Fortschritt mit unternehmerischer Verantwortung und der Förderung junger Menschen zu verbinden. Die Wirtschaftskammer Kärnten würdigt mit dem Antrag auf Verleihung des Berufstitels ausdrücklich sein jahrzehntelanges Wirken als Internetpionier.

Unternehmerischer Erfolg mit starker regionaler Verankerung

Helmuth Kubin hat mit dem Aufbau und der erfolgreichen Entwicklung von Europlast in Dellach im Drautal eine beeindruckende Kärntner Industriegeschichte mitgeschrieben. Ausgehend von seiner Erfahrung im Holzgeschäft erkannte er neue Marktchancen und war maßgeblich an der Ansiedlung und Entwicklung des Kunststoffbehälterherstellers beteiligt. Heute beschäftigt Europlast rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steht für Exportstärke, Innovation und nachhaltige Produktion. Kubins Engagement reicht zugleich weit über das Unternehmen hinaus: Als ehemaliger Bürgermeister und engagierte Persönlichkeit seiner Heimatregion verbindet er wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Arbeitsplätze, Lebensqualität und die Entwicklung des ländlichen Raums.

Gestalter der Kärntner Bauwirtschaft

Robert Rauter hat die Entwicklung der M&R Gruppe von einem kleinen Bauunternehmen zu einem leistungsstarken Unternehmensverbund mit rund 200 Beschäftigten maßgeblich geprägt. Neben unternehmerischem Mut und strategischem Weitblick zeichnet ihn insbesondere sein Engagement für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Berufsnachwuchs aus. Als langjähriger Innungsmeister setzt sich Rauter zudem weit über sein eigenes Unternehmen hinaus für die Kärntner Bauwirtschaft ein. Initiativen zur Lehrlingsausbildung, Fachkräftesicherung und Integration sowie sein Einsatz für die Aufwertung des Meistertitels zeigen sein besonderes Engagement für die Zukunft des Handwerks und des Wirtschaftsstandortes.