Kärntner Umwelttechnik auf internationaler Bühne

Unsere Umwelt schützen, wertvolle Rohstoffe erhalten und Ressourcen möglichst lange im Kreislauf halten: Diese Herausforderungen gewinnen für Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig eröffnen innovative Recyclingverfahren und moderne Umwelttechnologien neue wirtschaftliche Chancen und helfen, die Abhängigkeit von knappen Rohstoffen zu verringern. Welche Lösungen dafür bereits entwickelt werden, zeigte die Ecomondo 2026, die vom 3. bis 6. November in Rimini stattfand. Die internationale Fachmesse zählt zu den wichtigsten Treffpunkten für Umwelttechnologien, Kreislaufwirtschaft und ökologischen Wandel in Europa. Mittendrin war auch die Wirtschaftskammer Kärnten mit einem Gemeinschaftsstand, der als Anlaufstelle für österreichische Unternehmen und internationale Geschäftspartner diente.

Gemeinsam mit der Kärntner Abfallbewirtschaftung (KAB), RCORE und Advantage Austria präsentierte der Kärntner Messestand innovative Lösungen und bot die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und internationale Kooperationen anzubahnen. Der Gemeinschaftsstand wurde im Rahmen der Exportoffensive des Landes Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt.

Hochrangiger Besuch am Kärntner Gemeinschaftsstand

Ein besonderer Höhepunkt war der Aussteller-Empfang, bei dem auch internationale Gäste begrüßt werden konnten. Unter ihnen befanden sich der Umweltminister von San Marino, Matteo Ciacci, sowie Isabella Maria Gumpert, österreichische Honorarkonsulin in San Marino. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Chancen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und die Bedeutung innovativer Umwelttechnologien für eine nachhaltige Wirtschaft.

Die Ecomondo bot damit nicht nur eine internationale Bühne für innovative Lösungen, sondern auch wertvolle Möglichkeiten, Kärntner Unternehmen mit Partnern aus aller Welt zu vernetzen.

