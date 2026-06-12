Ein Blumenstrauß wartet auf seinen Finder

Ein Blumenstrauß auf einer Parkbank, ein blumiger Gruß am Wegesrand oder eine kleine Überraschung auf einem öffentlichen Platz: Am Sonntag, dem 28. Juni, findet wieder der internationale Lonely Bouquet Day statt. Bei dieser Aktion der Kärntner Gärtner und Floristen werden kleine, handgebundene Blumensträuße verschenkt, die an den unterschiedlichsten Orten auf ihre Finder:innen warten. Die Idee dahinter ist einfach: Wer einen der Sträuße entdeckt, darf ihn mitnehmen oder einem anderen Menschen eine Freude machen. Ein beigefügtes Kärtchen erklärt die Aktion und lädt dazu ein, den besonderen Moment zu teilen.

Kleine Geste, große Wirkung

Für Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig gehört der Lonely Bouquet Day mittlerweile zu den schönsten Aktionen des Jahres: „Manchmal braucht es nicht viel, um jemandem den Tag zu verschönern. Ein unerwarteter Blumenstrauß kann ein Lächeln auslösen, Menschen überraschen und Freude schenken. Genau das macht den Lonely Bouquet Day so besonders.“ Gleichzeitig wolle die Aktion auch zeigen, welche Bedeutung Blumen im Alltag haben können. „Blumen begleiten Menschen in vielen wichtigen Momenten ihres Lebens. Beim Lonely Bouquet Day schenken wir sie einfach ohne Anlass – nur um anderen eine Freude zu bereiten. Das ist eine schöne Botschaft in einer Zeit, in der vieles oft sehr schnell und selbstverständlich geworden ist.“

Fachberufsschule Spittal unterstützt die Aktion

Bereits im Vorfeld unterstützt die Fachberufsschule Spittal an der Drau den Lonely Bouquet Day aktiv. Am 25. Juni werden auf dem Wochenmarkt in Spittal kleine Blumengrüße an Passant:innen verteilt, um auf den bevorstehenden Lonely Bouquet Day aufmerksam zu machen.

Handwerk, das Freude schenkt

Neben der eigentlichen Überraschungsaktion macht der Lonely Bouquet Day auch auf das Floristenhandwerk aufmerksam. Jeder einzelne Strauß wird von Hand gefertigt und steht für Kreativität, handwerkliches Können und die Freude am Gestalten. So verbindet die Aktion eine einfache Geste mit einer starken Botschaft: Manchmal sind es die kleinen Aufmerksamkeiten, die lange in Erinnerung bleiben.