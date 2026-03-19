EPU-Breakfast: Klare Positionierung als Schlüssel zum digitalen Erfolg

Ein-Personen-Unternehmen vereinen Marke, Marketing und Management in einer Person. Umso wichtiger ist es, online klar und sichtbar aufzutreten. Beim EPU-Breakfast der Wirtschaftskammer Kärnten erhielten die Teilnehmer:innen wertvolle Impulse, wie sie ihre Positionierung schärfen und dadurch ihre digitale Präsenz nachhaltig stärken können.

„Die meisten EPU haben kein Sichtbarkeits-, sondern ein Positionierungsproblem“, unterstrich Nicole M. Mayer, Vorsitzende des Beirats für EPU, in ihrem Expertenvortrag. Ohne klare Ausrichtung bleibt Online-Kommunikation oft wirkungslos und geht im digitalen „Rauschen“ unter. Denn, so Mayer, „wer für alle sichtbar sein will, ist am Ende für niemanden relevant. Erfolgreiche EPU setzen auf klare Positionierung statt auf Zufall.“

Anhand konkreter Beispiele wurde gezeigt, wie eine klar definierte Zielgruppe, ein konkretes Problem und ein verständliches Leistungsversprechen die Basis für erfolgreiches Marketing bilden. Ergänzend erhielten die Teilnehmer:innen einen Überblick über aktuelle Trends und geeignete Kanäle – von Social Media bis hin zu strategischer Content-Planung.

Digitales Service

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den digitalen Services der Wirtschaftskammer. „Mit Angeboten wie dem Firmen A–Z, dem WKO-Benutzerkonto und weiteren Online-Tools können Unternehmen ihre Sichtbarkeit einfach und professionell ausbauen. Diese Services bieten nicht nur eine digitale Visitenkarte, sondern unterstützen auch aktiv bei der Auffindbarkeit in Suchmaschinen“, unterstrich Herwig Draxler, EPU-Beauftragter der WK Kärnten. „Gerade für Ein-Personen-Unternehmen ist es entscheidend, die vorhandenen digitalen Werkzeuge gezielt zu nutzen. Die Wirtschaftskammer unterstützt ihre Mitglieder dabei mit konkreten Services und persönlicher Beratung.“