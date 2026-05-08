Erfolg mit Bestand: Gailtaler Betriebe für jahrzehntelanges Unternehmertum geehrt

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Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden in Hermagor 23 Betriebe für ihre jahrzehntelange unternehmerische Tätigkeit geehrt. Sie alle stehen für Verlässlichkeit, Innovationskraft und die Bereitschaft, Verantwortung für die Region zu übernehmen. Gleich drei Betriebe können dabei auf 40 Jahre, ein Betrieb auf 70 Jahre, erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken können: Werner Bartolot mit seiner Jagdwaffenmanufaktur in Hermagor, das Haus Scheiblauer mit Appartements und Zimmervermietung in Tröpolach sowie die Jantschgi GmbH, ein traditionsreicher Gasthof in Gundersheim wurden für 40 Jahre erfolgreiches Unternehmertum geehrt. Die Firma Gitschtal Reisen-Wastian GmbH für 70 Jahre. Sie stehen exemplarisch für Beständigkeit, Qualität und unternehmerischen Weitblick über Jahrzehnte hinweg. Insgesamt wurden 23 Unternehmen geehrt, die gemeinsam auf 520 Jahre unternehmerische Erfahrung zurückblicken. In der Region Hermagor sichern aktuell 1.389 Unternehmen rund 7.023 Arbeitsplätze und bilden damit das wirtschaftliche Rückgrat des Bezirks.

Unternehmertum sichert regionale Stärke

Für WK-Vizepräsidentin Nika Basic sind diese Zahlen ein klares Zeichen für die Bedeutung der Betriebe: „Diese Unternehmen zeigen, was Unternehmertum über Generationen hinweg bedeutet: Verantwortung übernehmen, sich weiterentwickeln und auch in herausfordernden Zeiten dranbleiben. Gerade in einer Region wie Hermagor sind es diese Betriebe, die Arbeitsplätze vor Ort sichern, Wertschöpfung schaffen und das Leben in den Gemeinden mitgestalten.“ Die geehrten Unternehmen sind dabei nicht nur wirtschaftliche Leistungsträger, sondern auch wichtige Arbeitgeber und Ausbilder. „Viele dieser Betriebe sind tief in der Region verwurzelt und tragen wesentlich dazu bei, dass junge Menschen Perspektiven vor Ort haben“, so WK-Bezirksstellenobmann Hanns Stattmann.

Tradition und Zukunft im Gleichgewicht

Die Mitgliederehrung macht deutlich, wie eng Tradition und Zukunft miteinander verbunden sind. Viele der ausgezeichneten Betriebe haben sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich weiterentwickelt und neue Wege beschritten, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Sie zeigen damit eindrucksvoll, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg auf Erfahrung, Innovationsbereitschaft und einer starken regionalen Verankerung basiert.