Erfolgreiche AustrianSkills: Kärntner Talente geehrt

Sie haben alles gegeben – und wurden dafür belohnt. Die Kärntner Teilnehmer:innen zeigten bei den AustrianSkills 2025 in Salzburg beeindruckende Leistungen und kehrten mit einem historischen Ergebnis nach Hause zurück. Insgesamt 13 Medaillen gingen an die jungen Fachkräfte aus den Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie und Tourismus. Beim Empfang in der Wirtschaftskammer Kärnten standen sie nun im Mittelpunkt.

Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen

Speziell Kärnten schafft es trotz immer größer werdender Konkurrenz noch öfter ganz nach vorne, freute sich WK-Präsident Jürgen Mandl (Inhaber Otto Mandl Gesellschaft m.b.H.) und würdigte die Leistungen der Jugendlichen: „Hinter jeder Medaille stehen Mut, Fleiß und Ausdauer. Diese jungen Menschen zeigen eindrucksvoll, welche Kraft in Kärnten steckt und wie leistungsfähig unser duales Ausbildungssystem ist. Es ist ein Erfolgsmodell, dass nicht nur Fachwissen, sondern auch Teamgeist, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein vermittelt.“

Gleich alle drei Medaillen räumte der Kärntner Mechatroniker-Nachwuchs ab. Darauf ist Industrie-Spartenobmann Michael Velmeden (CEO von cms electronics) besonders stolz: „Die Ergebnisse zeigen, wie hervorragend unsere Industrie ihre Lehrlinge ausbildet. Diese Talente verbinden technisches Verständnis mit Innovationskraft und sichern damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in der Zukunft.“

Neben der Industrie beeindruckte auch die Sparte Gewerbe und Handwerk mit ihrem Nachwuchs. Obmann Peter Storfer (Inhaber der Bäckerei Knusperstube) sieht in den angehenden Fachkräften ein Aushängeschild für Qualität und Präzision: „Kreativität und Verantwortungsbewusstsein sind Eigenschaften, die man nicht lehren kann, ohne Begeisterung zu vermitteln. Genau das beweisen unsere Teilnehmer:innen bei solchen Wettbewerben. Die abgelieferten Leistungen sprechen für die hohe Ausbildungsqualität in unserem Bundesland.“

Gerade im Tourismus fehlt es immer öfter an Nachwuchs. Umso erfreulicher ist es für Spartenobmann Josef Petritsch (Inhaber des Hotel Marko), dass der Kärntner Nachwuchs im Bereich Restaurant Service wieder eine Spitzenleistung geliefert hat: „Die AustrianSkills haben einmal mehr gezeigt, dass unsere angehenden Fachkräfte für Gastfreundschaft und Professionalität stehen. Jede Medaille ist ein deutliches Zeichen für die Qualität bei der Ausbildung.“

Begleitung durch die Talenteakademie Kärnten

Die Talenteakademie der Wirtschaftskammer Kärnten und des WIFI Kärnten begleitet Jugendliche seit 2014 mit professionellem Training und Coaching bei Berufsmeisterschaften und leistet damit auch dieses einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg. Heuer waren insgesamt 51 Kärntner Teilnehmer:innen bei den AustrianSkills am Start - so viele wie noch nie. „Damit ist es uns gelungen, deutlich mehr junge Talente für die Berufsstaatsmeisterschaften zu motivieren“, so Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie Kärnten. Beim letzten Bewerb vor zwei Jahren waren „nur“ 33 Nachwuchsfachkräfte aus Kärnten am Start. „Wir werden weiterhin Jugendliche und Betriebe motivieren, an solchen Wettbewerben teilzunehmen. Sie sind wichtig, um über sich selbst hinauszuwachsen und sie fördern Disziplin und Willen. Denn die Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit, intensiven Trainings und echter Teamarbeit.“

Die Medaillengewinner im Überblick und Stimmen

Für alle, die Edelmetall in Gold oder Silber geholt haben, stehen nun die internationalen Wettbewerbe offen. Damit haben elf junge Talente die Chance, an den WorldSkills 2026 in Shanghai oder den EuroSkills 2027 in Düsseldorf teilzunehmen.

Gold

Raphael Feichtinger (Dachdecker, HD Dachtechnik GmbH, Döbriach)

Marvin Varga (Elektrotechnik, Kelag, Klagenfurt)

Noah-Samuel Trettenbrein (Hochbau/Maurer, BM-Haus GmbH Plan-Bau-Fertighaus, St. Georgen im Lavanttal)

Paul Wohlesser und David Seidl (Mechatronik, Flextronics International Gesellschaft m.b.H, Althofen)

Silber

Mathias Ebner (Spengler, MSGO Construct GmbH, Irschen)

Benjamin Vosseler (Elektronik, HTL Mössingerstraße, Klagenfurt)

Lorenz Gruber (Fahrradmechatronik, More Maschinen GmbH, Spittal)

Vincent Bruno Prosegger (LKW-Technik, MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GmbH, Klagenfurt)

Elena Eisank und Sophia Klaudrat (Mechatronik, Infineon Technologies Austria AG, Villach)

Bronze

Carolin Pirolt (Fleischverarbeitung, Bauernhof Lippe, Poggersdorf)

Leonie Kienzer (Restaurant Service, Schlossrestaurant Stölzl, Wolfsberg)

Timo Fugger und Tobias Walder (Mechatronik, Infineon Technologies Austria AG, Villach)

Leon Hobel (KFZ-Technik, Autohaus Laschkolnig KG, Völkermarkt)

Noah-Samuel Trettenbrein (Hochbau/Maurer):

„Bei den AustrianSkills waren alle Teilnehmer wirklich gut. Deshalb war es nicht einfach für mich. Aber wenn man etwas wirklich möchte, dann schafft man das auch.“

Paul Wohlesser und David Seidl (Mechatronik):

„Wir haben sehr viel für die AustrianSkills geübt, auch mit unseren Kollegen, die bereits mit dabei waren und es bis zu den EuroSkills geschafft haben. Diese Erfahrungen haben uns beim Wettbewerb natürlich sehr geholfen.“