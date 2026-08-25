EUDIS Defence Hackathon 2026 in Klagenfurt

Beim EUDIS (European Defence Innovation Scheme) Defence Hackathon 2026 in Klagenfurt sind technologische Lösungen gefragt: von Navigation ohne GPS über autonome Systeme bis zum Schutz von Soldat:innen. Die Teilnahme ist auch ohne Defence-Erfahrung und ohne bestehendes Team möglich.



Was ist der EUDIS Defence Hackathon?

Der EUDIS Defence Hackathon findet von 15. bis 17. Oktober 2026 in Klagenfurt statt. Innerhalb von 48 Stunden entwickeln interdisziplinäre Teams Lösungen für konkrete technologische Herausforderungen.

Der Schwerpunkt lautet „Autonomy on the Battlefield“. Angesprochen sind nicht nur Unternehmen aus dem Defence-Bereich. Auch Technologien mit möglicher militärischer und ziviler Nutzung – sogenannte Dual-Use-Technologien – sind gefragt.

Welche Challenges gibt es?

Die Teilnehmer:innen arbeiten an drei Aufgabenstellungen:

GNSS-Denied Navigation: Navigation und Orientierung ohne GPS oder andere satellitenbasierte Positionssignale

Navigation und Orientierung ohne GPS oder andere satellitenbasierte Positionssignale Swarm Coordination: intelligente Zusammenarbeit von Drohnen- oder Roboterschwärmen, etwa für Search & Rescue, Mapping oder Tracking

intelligente Zusammenarbeit von Drohnen- oder Roboterschwärmen, etwa für Search & Rescue, Mapping oder Tracking Soldier Protection Systems: neue und vernetzte Technologien zum besseren Schutz von Soldat:innen

Wer kann teilnehmen?

Der Hackathon richtet sich an Start-ups, Entwickler:innen, Studierende, Forschende, Technologieunternehmen und Defence Professionals.

Gefragt ist insbesondere Know-how aus Bereichen wie:

Softwareentwicklung und Artificial Intelligence (AI)

Cybersecurity und Data Science

Drohnen und autonome Systeme

Sensorik und Computer Vision

Robotik und Mechatronik

Elektronik und Embedded Systems

Kommunikations- und Hardwareentwicklung

Defence-Erfahrung ist keine Voraussetzung. Auch Einzelpersonen können sich anmelden. Ein bestehendes Team ist nicht notwendig. Bei Bedarf werden Teilnehmer:innen bei der Bildung interdisziplinärer Teams unterstützt.

Was bringt die Teilnahme?

Die Teams entwickeln innerhalb von 48 Stunden konkrete Lösungsansätze und Prototypen. Mentor:innen und Expert:innen aus Defence, Forschung und Industrie begleiten sie dabei.

Erfolgreiche Teams können ihre Lösungen anschließend weiterentwickeln und präsentieren. Dazu zählen unter anderem Möglichkeiten im europäischen Defence-Innovation-Netzwerk sowie die Austrian Defence Innovation Challenge (ADIC).

Wann findet der Hackathon statt?

8. September 2026: erstes Online-Onboarding

erstes Online-Onboarding 12. Oktober 2026: Anmeldeschluss

Anmeldeschluss 15.–17. Oktober 2026: EUDIS Defence Hackathon in Klagenfurt

Mit der Anmeldung erhalten Teilnehmer:innen eine Einladung zum Online-Onboarding mit weiteren Informationen zu Ablauf und Anforderungen.