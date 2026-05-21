Europas beste Nachwuchs-Waldsportler zu Gast in Kärnten

Wenn Motorsägen millimetergenau angesetzt werden und Baumstämme in Höchstgeschwindigkeit bearbeitet werden, dann zeigt sich, wie anspruchsvoll moderner Waldsport tatsächlich ist. Der Litzlhof in Kärnten ist derzeit Austragungsort der Europäischen Waldarbeitsmeisterschaften und damit Treffpunkt der Nachwuchselite im Forstbereich. Bis gestern waren 24 Teams bei der Alpe-Adria-Waldolympiade im Einsatz. Schüler:innen aus sieben Ländern stellten dabei ihr Können und Wissen rund um Wald, Natur und Forstwirtschaft unter Beweis. Heute und morgen kämpfen bei der Wald-WM noch insgesamt 22 Teams aus 17 Ländern in unterschiedlichen Disziplinen um Medaillen. Hier sind nicht nur Schnelligkeit und Technik gefragt, sondern vor allem Konzentration, Sicherheitsbewusstsein und ein perfektes Zusammenspiel mit den Arbeitsgeräten.

Waldsport verbindet Technik, Sicherheit und Nachwuchsarbeit

Die Veranstaltung macht deutlich, wie vielseitig und anspruchsvoll moderne Forstwirtschaft heute ist. Gleichzeitig steht die Nachwuchsarbeit im Mittelpunkt: Junge Menschen sollen für Berufe rund um Wald, Holz und Nachhaltigkeit begeistert werden – ein Ziel, das auch pro:Holz Kärnten mit der Unterstützung des Events verfolgt. Obmann Johann Weinberger betont die Bedeutung solcher Wettbewerbe: „Die Wald-EM und die Waldolympiade zeigen eindrucksvoll, wie viel Know-how, Verantwortung und technisches Verständnis hinter moderner Waldarbeit stehen. Gleichzeitig machen solche Veranstaltungen sichtbar, wie attraktiv und zukunftsorientiert Berufe rund um Wald und Holz heute sind. Gerade deshalb ist es wichtig, junge Menschen früh für diese Bereiche zu begeistern.“

Auf dem Programm stehen heute unter anderem noch der Kettenwechsel auf der Motorsäge auf Zeit, der Präzisionsschnitt und der Kombinationsschnitt. Am morgigen Freitag finden die letzten EM-Bewerbe in der Disziplin „Entasten” sowie die Länderstafette statt, die aus einem spektakulären Parcours besteht. Alle vier Teilnehmenden des jeweiligen Teams müssen diesen hintereinander mit der Motorsäge absolvieren. Besucher:innen dürfen sich dabei erneut – wie in den vergangenen Tagen – auf Waldsport auf höchstem Niveau freuen.

Durch die Austragung dieser internationalen Wettbewerbe rückt Kärnten einmal mehr als wichtiger Ausbildungs- und Veranstaltungsstandort im Bereich der Forstwirtschaft in den Mittelpunkt. Der Litzlhof bietet mit seinen Ausbildungsschwerpunkten im Agrar- und Forstbereich dafür ideale Voraussetzungen.

Sie können die Wald-WM HIER online live verfolgen.