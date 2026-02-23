Feldkirchen lädt zur vierten Baby-, Kinder- und Jugendbörse

Gut erhaltene Kinderkleidung, Spielzeug und Jugendartikel wechseln bei der beliebten Börse ihre Besitzer:innen – nachhaltig, kostenschonend und regional organisiert. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als fixer Termin im Frühjahr etabliert und steht für gelebte Familienfreundlichkeit und unternehmerisches Engagement.

Unternehmerinnen gestalten Lebensräume

Federführend organisiert wird die Veranstaltung von FiW-Bezirksvorsitzender Brigitte Truppe-Bürger und ihrem engagierten Team. „Wir schaffen Angebote, die Familien entlasten, Nachhaltigkeit fördern und Menschen miteinander verbinden. Als Unternehmerinnen gestalten wir nicht nur die Wirtschaft – wir gestalten Lebensräume“, so Truppe. Auch Stadträtin und Unternehmerin Andrea Pecile unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Unser Ziel ist es, Familien zu entlasten und gleichzeitig unseren Unternehmerinnen eine Bühne zu geben. Die Börse zeigt, wie wichtig weibliches Unternehmertum für eine starke, familienfreundliche Region ist.“ Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Feldkirchen.

Nachhaltig, sozial und regional vernetzt

Neben dem Verkauf gut erhaltener Baby- und Kinderartikel legt die Veranstaltung großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Neu in diesem Jahr ist die Zusammenarbeit mit der Diakonie de La Tour: Nicht verkaufte Waren können auf Wunsch direkt vor Ort gespendet werden. Für zusätzliche Attraktivität sorgen regionale Unternehmerinnen: Angelika Galsterer bietet Kinderschminken an, und eine Tänzerin der Tanzakademie Tara Brauner präsentiert vor Ort verschiedene Choreographien. Damit wird die Börse auch zum lebendigen Erlebnis für die jungen Besucher:innen.