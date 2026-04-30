Fleischerlehrlinge machen Appetit auf ihr Handwerk

Im Mittelpunkt der diesjährigen juniorSkills der Fleischer:innen standen Konzentration, sauberes Arbeiten und ein sicherer Umgang mit dem Messer. Die Lehrlinge stellten sich einer Reihe anspruchsvoller Aufgaben – vom fachgerechten Zerlegen über die Herstellung von Wurstwaren bis hin zur ansprechenden Präsentation ihrer Produkte. Bewertet wurden die Leistungen von einer Fachjury nach klar definierten Kriterien. Neben der technischen Ausführung und der Hygiene spielte auch die Qualität der Endprodukte eine entscheidende Rolle.

Die Sieger der juniorSkills

Platz: Selina Kofler, Lehrbetrieb Christoph Kastner, Kötschach-Mauthen Platz: Alexander Wosatka, Rudolf Frierss & Söhne Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH, Villach Platz: Anna Maria Katschnig, Lehrbetrieb Christoph Kastner, Kötschach-Mauthen



Starke Leistungen im Fleischerhandwerk

Für Landesinnungsmeister Raimund Plautz ist der Wettbewerb ein wichtiger Gradmesser für die Qualität der Ausbildung: „Die Leistungen unserer Lehrlinge waren beeindruckend. Neben Fachwissen sind Sorgfalt, Detailgenauigkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich, um überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Genau das wurde hier eindrucksvoll gezeigt.“

Für Landesrat Sebastian Schuschnig tragen diese engagierten Lehrlinge wesentlich zur Aufwertung des Lehrberufs bei und sind somit ein Vorbild für viele andere junge Menschen. „Die juniorSkills der Fleischerinnen und Fleischer zeigen eindrucksvoll, wie viel Können und Leidenschaft in diesem Handwerk stecken. Diese Lehrlinge sind für unsere Wirtschaft und unseren Standort unverzichtbar. Sie sind nicht nur die Fachkräfte von morgen, sondern stärken auch unsere Betriebe und sorgen für regionale Wertschöpfung. Gerade Fleischereien stehen für regionale Lebensmittel, für Qualität und Verantwortung. Gleichzeitig sind sie auch einer immer härteren Konkurrenz ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen bereit sind, diesen Weg zu gehen und ein Handwerk wie dieses in die Zukunft zu tragen.“ Der Wirtschaftslandesrat gratulierte den glücklichen Gewinnern und betonte: „Wer schon einmal an einem Lehrlingswettbewerb teilgenommen oder diesen verfolgt hat, weiß, welche große Aufmerksamkeit dieser in der Branche genießt. Vor allem weiß man, wie viel Engagement und Arbeit im Vorfeld nötig sind. Nur durch harten Einsatz, viel Wissen und insbesondere Begeisterung für den Beruf konnten sich diese Nachwuchskräfte gegen eine Vielzahl von Konkurrenten durchsetzen.“

Bildungslandesrat Peter Reichmann ergänzte: „Der Landeslehrlingswettbewerb der Fleischer macht das hohe Niveau unsere Lehrlingsausbildung sichtbar. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen nicht nur handwerkliche Präzision, sondern auch Verantwortungsbewusstsein für Qualität und Regionalität. Das verdient großen Respekt. Ein besonderer Dank gilt den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen, die mit viel Einsatz die Fachkräfte von morgen formen. Den Lehrlingen gratuliere ich herzlich zu ihren Leistungen – sie stehen für die Zukunft eines starken, modernen Handwerks.“

Nachwuchs dringend gesucht

Wie viele andere Branchen auch steht auch das Fleischergewerbe vor der Herausforderung, ausreichend Nachwuchs zu gewinnen. Aktuell gibt es nur 16 Fleischerlehrlinge in Kärnten. Umso wichtiger ist es, junge Talente sichtbar zu machen und ihre Leistungen zu würdigen. Die juniorSkills bieten dafür eine wichtige Plattform und zeigen, wie vielseitig und anspruchsvoll der Beruf ist. Für Plautz ist klar: „Wir sehen, dass es zunehmend schwieriger wird, ausreichend Nachwuchs für unser Handwerk zu begeistern. Umso wichtiger ist es, früh zu zeigen, wie vielseitig dieser Beruf ist. Genau dafür sind Wettbewerbe wie die juniorSkills eine wichtige Bühne.“