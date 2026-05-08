„Forum Betriebsnachfolge“ bringt Übergeber und Übernehmer zusammen

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Die Unternehmensnachfolge bleibt eine der großen Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Kärnten. Mit jährlich rund 500 Betriebsübergaben – das entspricht bis zu zwei Übergaben täglich – wird die wirtschaftliche Bedeutung dieses Themas deutlich. Gleichzeitig zeigt sich: Immer öfter findet sich innerhalb der Familie keine Nachfolge. Damit steigt der Bedarf an externen Übernehmer:innen und an Plattformen, die beide Seiten zusammenbringen.

Direkter Austausch als Schlüssel

Genau hier setzt das „Forum Betriebsnachfolge“ an: In kurzen, strukturierten 15-minütigen Gesprächen trafen rund 50 Betriebsübergeber:innen auf mehrere, potenziell interessierte Übernehmer. Das Speed-Dating-Format ermöglicht es, rasch erste Kontakte zu knüpfen und konkrete Perspektiven auszuloten. Ziel ist es, Lebenswerke zu sichern, Betriebe weiterzuführen und Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.

Nachfolge planbar machen

Für WK-Vizepräsidentin und JW-Landesvorsitzende Nika Basic ist die Betriebsnachfolge ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Zukunft: „Viele erfolgreiche Unternehmen stehen in den kommenden Jahren vor der Übergabe. Damit diese Betriebe erhalten bleiben, braucht es frühzeitige Planung und die richtigen Kontakte. Formate wie das Forum Betriebsnachfolge schaffen genau diese Verbindung und machen Übergaben greifbar und umsetzbar.“ Die Übernahme eines bestehenden Betriebs bietet dabei große Chancen: „Wer einen Betrieb übernimmt, baut auf bestehenden Strukturen, Kund:innen und Erfahrungen auf. Gleichzeitig wird ein Lebenswerk weitergeführt – das ist wirtschaftlich und gesellschaftlich von großer Bedeutung.“

Steigende Bedeutung externer Nachfolge

Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten, bestätigt die steigende Bedeutung externer Nachfolge: „Immer mehr Unternehmer:innen suchen gezielt nach Nachfolger:innen außerhalb der Familie. Genau hier unterstützen wir – von der ersten Orientierung bis zur konkreten Umsetzung einer Übergabe.“ Die Wirtschaftskammer begleitet den gesamten Prozess: „Wir bieten umfassende Beratung, bringen passende Partner zusammen und stellen bei Bedarf Expert:innen aus den Bereichen Recht, Steuern und Finanzierung zur Verfügung. Ziel ist es, Übergaben so einfach und planbar wie möglich zu gestalten.“