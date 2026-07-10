Fotokunst unter freiem Himmel begeistert Badegäste

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Zwischen Liegewiese, Badehütten und Wörthersee wird auch heuer wieder Fotokunst zum Blickfang. Bereits zum sechsten Mal präsentieren die Kärntner Berufsfotograf:innen in Kooperation mit den Stadtwerken Klagenfurt ihre Werke im Strandbad Klagenfurt und machen damit einen der beliebtesten Sommerorte des Landes zur größten Freiluftgalerie Kärntens. Insgesamt 57 großformatige Fotografien laden die Besucher:innen dazu ein, Fotografie einmal außerhalb klassischer Ausstellungsräume zu erleben.

Die Ausstellung zeigt die große Bandbreite des heimischen Fotografenhandwerks. Zu sehen sind Arbeiten aus den Bereichen Porträt, Landschaft, Kunst, Technik, Werbung, Hochzeit, Sport, Tierfotografie und Kunst – inklusive KI. Die Werke wurden aus zahlreichen Einreichungen ausgewählt und spiegeln sowohl die kreative Vielfalt als auch das hohe fachliche Niveau der Kärntner Berufsfotograf:innen wider. Für die heurige Ausstellung konnten damit wie im Vorjahr Bilder in insgesamt acht Kategorien eingereicht werden.

Bühne für professionelles Fotografenhandwerk

Für Innungsmeister Michael Linzer ist die Ausstellung weit mehr als eine Präsentation außergewöhnlicher Bilder: „Mit dieser Ausstellung bringen wir professionelle Fotografie dorthin, wo sich im Sommer tausende Menschen begegnen. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unser Beruf ist und welche Qualität heimische Berufsfotograf:innen tagtäglich schaffen.“ Möglich wird die Ausstellung erneut durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Klagenfurt, die mit den markanten Badehäuschen im Strandbad eine außergewöhnliche Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen. Erstmals gibt es heuer auch ein gemeinsames Gewinnspiel: Die Badegäste können ihr persönliches Lieblingsbild wählen und dabei gleichzeitig attraktive Preise gewinnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden drei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost, die bei einem der ausstellenden Berufsfotograf:innen eingelöst werden können.

Gerade in Zeiten, in denen Bilder ständig verfügbar sind, gewinnt professionelle Fotografie weiter an Bedeutung. „Hinter jedem einzelnen Bild stehen Erfahrung, Kreativität und technisches Know-how. Diese Ausstellung macht sichtbar, was unser Handwerk auszeichnet und welche Leistungen professionelle Fotografie für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft erbringt“, so Linzer. Die Ausstellung ist noch bis Anfang September im öffentlichen Bereich des Strandbads Klagenfurt zu sehen und lädt Badegäste ebenso wie Kunstinteressierte dazu ein, das Strandbad aus einer neuen Perspektive zu entdecken.