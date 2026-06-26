Frisch aus dem Ofen: Kärntens Backstuben-Stars gekürt

Goldbraune Brote, kunstvoll geflochtene Striezel, knusprige Semmeln und feines Plundergebäck: Bei den diesjährigen juniorSkills der Kärntner Bäcker in der Fachberufsschule Warmbad-Villach stand das traditionelle Handwerk ganz im Zeichen des talentierten Nachwuchses. Fünf junge Frauen und vier junge Männer stellten sich den anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben und bewiesen eindrucksvoll, was sie in ihrer Ausbildung bereits gelernt haben. Die Teilnehmer:innen mussten ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Neben der Herstellung von Brot, Semmeln, Brezen und Plundergebäck galt es auch, Striezel fachgerecht zu flechten und zu backen. Nicht nur Geschmack und Aussehen, auch die Arbeitsweise, die technische Ausführung und die Präsentation der Produkte flossen in die Jury-Beurteilungen ein.

1.500 Backwaren hergestellt

Alle Teilnehmer:innen lieferten ein hohes Niveau ab, so Martin Vallant, Innungsmeister der Bäcker in Kärnten: „Ich bin beeindruckt, was die Fachkräfte der Zukunft geleistet haben. Gemeinsam haben sie in kürzester Zeit insgesamt mehr als 1.500 Backwaren hergestellt. Die jungen Talente haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel handwerkliches Können, Kreativität, Präzision und Leidenschaft in unserem Beruf stecken. Solche Wettbewerbe machen sichtbar, wie engagiert unsere Lehrlinge sind und wie vielversprechend die Zukunft des heimischen Bäckerhandwerks aussieht.“

"Kulinarische Identität des Landes"

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sind die Bäckerlehrlinge wichtige Botschafter eines für Kärnten bedeutenden Traditionshandwerks: „Das Bäckerhandwerk ist tief in den Regionen verwurzelt und trägt auch zur kulinarischen Identität unseres Landes bei. Die juniorSkills zeigen eindrucksvoll, mit wie viel Können, Kreativität und Engagement die nächste Generation dieses Handwerk ausübt. Diese jungen Talente, die diesen Berufsweg einschlagen haben, sichern damit nicht nur wertvolles Fachwissen, sondern stärken auch unsere Betriebe, die regionale Wertschöpfung und unseren Wirtschaftsstandort.“ Den Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliert er herzlich: „Die gezeigten Leistungen sind das Ergebnis von großem Einsatz, fachlicher Kompetenz und echter Begeisterung für den Beruf. Mein Dank gilt allen Lehrlingen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dieses traditionsreiche Handwerk am Leben zu erhalten und erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Am Ende lagen die Teilnehmer:innen ganz dicht beieinander:

1. Platz und Landessiegerin: Denise-Desiree Riedl, Bäckerei Wienerroither,

Moosburg

2. Platz: Marie Wischer, Knusperstube, St. Stefan

3. Platz: Emeli Katharina Schwarz, Bäckerei Haimburger, St. Michael ob Bleiburg

Das im Wettbewerb hergestellte Gebäck wurde an den Verein Together und Haus Südufer/Promente Klagenfurt gespendet. „Uns sind nicht nur gesunde Zutaten wichtig, sondern auch ein nachhaltiger Umgang im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung“, so Vallant abschließend.