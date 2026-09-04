Große Leinwand, kleiner Preis: Kärnten feiert das Kino – und einen Rekordsommer!

Popcorn, ein guter Film und für ein paar Stunden raus aus dem Alltag: Am Samstag, 12. September 2026, gibt es einen zusätzlichen Grund für einen Kinobesuch. Mehr als 100 Kinos in ganz Österreich bieten an diesem Tag Tickets zum Einheitspreis von 5,90 Euro pro Film an. Sonderformate sind ausgenommen. Mit dabei sind auch die Kärntner Kinos. Welche Filme laufen, entscheiden die teilnehmenden Häuser selbst. Zur Auswahl stehen aktuelle Blockbuster, Familienfilme und Komödien ebenso wie österreichische Produktionen und Arthouse-Filme.

Für Christof Papousek, Vorsitzender der Fachvertretung Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe sowie Branchensprecher der Kärntner Kinos in der Wirtschaftskammer Kärnten, geht es dabei um mehr als den günstigen Eintritt: „Natürlich sind 5,90 Euro ein guter Grund, ins Kino zu gehen. Noch schöner wäre es, wenn an diesem Tag auch Menschen kommen, die schon länger nicht mehr da waren. Ein Film auf der großen Leinwand ist einfach etwas anders. Man lacht an denselben Stellen, fiebert mit und redet danach über das, was man gemeinsam gesehen hat. Und das in bester Qualität in Sachen Bild und Ton! Genau davon lebt Kino.“



Starkes Kinojahr

Wie groß die Lust auf die große Leinwand derzeit ist, zeigen die Besucherzahlen: Mehr als 1,3 Millionen Besuche verzeichnen die drei aktuellen Chart-Hits „Spider-Man: Brand New Day“, „Die Odyssee“ und „Steckerlfischfiasko“ gemeinsam. Die drei Filme treffen auf ein ohnehin starkes Kinojahr. Bereits im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens Comscore rund 5,65 Millionen Kinobesuche verzeichnet. Das sind 17,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Damit wurde der bisherige Post-Corona-Höchstwert aus dem ersten Halbjahr 2023 übertroffen. Papousek: „Wir merken, dass gute Filme die Menschen ins Kino bringen. Besonders erfreulich ist, dass nicht nur die großen internationalen Blockbuster ihr Publikum finden. Die Mischung macht es – vom Hollywoodfilm über österreichische Produktion bis hin zum Programmkino.“

Der Sommer 2026 war darüber hinaus besonders stark. Die Kärntner Kinos konnten nach einem erfolgreichen Vorjahr mit dem Hit „Kanu des Manitu“ in den Monaten Juli und August insgesamt über 140.000 Menschen begeistern. Das ist nochmals eine Steigerung und knüpft an die erfolgreichen Jahre vor der Pandemie an.



12 Kinos, 37 Säle und viel Geschichte

In Kärnten stehen Filmfans 12 Kinos mit insgesamt 37 Sälen zur Verfügung. Das Spektrum reicht von größeren Kinobetrieben bis zu Programm- und Arthouse-Kinos. Damit finden internationale Produktionen ebenso ihren Platz wie heimische Filme und anspruchsvolles Programmkino. Die Kinogeschichte des Landes reicht weit zurück: Bereits 1896 wurde im Gasthof Sandwirt in Klagenfurt der erste Film vorgeführt. Später gab es von Heiligenblut bis Lavamünd rund 50 Lichtspielhäuser. Ein besonderes Jubiläum erinnert heuer an diese lange Tradition: Am 15. Oktober 2026 feiert das Volkskino Klagenfurt seinen 100. Geburtstag.

Dass sich Kino über so viele Jahrzehnte behauptet hat, überrascht Papousek nicht.„Kino musste sich immer wieder verändern. Einmal hieß es, das Fernsehen werde ihm den Rang ablaufen, später war es die Videokassette, heute sind es die Streamingdienste. Trotzdem gehen die Menschen ins Kino. Denn es macht einen Unterschied, ob ich einen Film nebenbei zu Hause sehe oder mich bewusst auf einen Abend und eine Geschichte einlasse. Die aktuellen Besucherzahlen zeigen, dass die Menschen dieses Erlebnis nach wie vor sehr schätzen – und das über alle Altersgruppen hinweg“, unterstreicht Papousek abschließend.