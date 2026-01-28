Gütesiegel für Qualität in der Ausbildung im Tourismus

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Eine starke Tourismusbranche braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ würdigen die Wirtschaftskammer Kärnten, die Arbeiterkammer Kärnten, das Land Kärnten (Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität) sowie die Fachberufsschule Warmbad Villach Betriebe, die eine strukturierte, wertschätzende und qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung bieten. Insgesamt 20 Kärntner Betriebe wurden diesmal für ihre vorbildliche Ausbildung ausgezeichnet.

Gemeinsamer Schulterschluss für starke Ausbildung

Die Auszeichnung ist Ausdruck eines breiten Schulterschlusses aller beteiligten Partner, um die Qualität der Lehrlingsausbildung im Tourismus sichtbar zu machen und nachhaltig zu stärken. Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit, Servicequalität und die Zukunft der Branche. WK-Präsident Jürgen Mandl betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: „Dieses einzigartige Gütesiegel steht für gelebte Qualität, echtes Engagement und vor allem für eines: Zusammenarbeit. Dass Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Land Kärnten hier an einem Strang ziehen, ist ein starkes Signal an die Betriebe, aber auch an die nächste Generation. Denn nur mit gut ausgebildeten Fachkräften wird der Tourismus auch in Zukunft seine Rolle als Leitbranche behaupten können.“

Auch Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten, hob den Stellenwert der Ausbildung hervor: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, in die Qualität der Ausbildung zu investieren. Die ausgezeichneten Betriebe beweisen tagtäglich, dass die Lehrlingsausbildung im Tourismus nicht nur funktionieren kann, sondern junge Menschen begeistert. Sie schaffen Perspektiven, leben Wertschätzung und zeigen, wie moderne Betriebe Verantwortung übernehmen – für ihre Lehrlinge, für die Region und für eine starke Zukunft unserer Branche.“

Strenge Kriterien als Qualitätsmaßstab

Das Gütesiegel wird auf Basis klar definierter und strenger Kriterien vergeben. Voraussetzung für eine Auszeichnung ist die Erfüllung aller Basiskriterien sowie von mindestens 75 Prozent der Qualitätskriterien. Bewertet werden unter anderem strukturierte Ausbildungspläne, vielfältige Lernmöglichkeiten, eine positive Unternehmenskultur, engagierte Ausbilder:innen und gute Arbeitsbedingungen für Lehrlinge. Die Entscheidung erfolgt einstimmig durch die Kommission. Für Stefan Sternad, den Obmann der Fachgruppe Gastronomie, sind die ausgezeichneten Betriebe wichtige Orientierungspunkte für den Tourismus: „Die prämierten Betriebe zeigen, wie zeitgemäße Lehrlingsausbildung im Tourismus aussehen kann. Sie sind Leuchttürme unserer Branche und leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, junge Menschen für Tourismusberufe zu begeistern und langfristig im Betrieb zu halten.“ Mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ soll nicht nur die Qualität der Ausbildung weiter gestärkt werden. Ziel ist es auch, Eltern und Jugendliche gezielt auf die Chancen einer Lehre im Tourismus aufmerksam zu machen und das Vertrauen in die Branche nachhaltig zu stärken.

Statements der Partner

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „Die beste Maßnahme, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es, Nachwuchstalente direkt bei uns in Kärnten auszubilden. Es ist daher wichtig, aufzuzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten junge Menschen im Tourismus haben, und ein Bewusstsein sowie Interesse zu wecken, um langfristig Fachkräfte für unseren Tourismusstandort zu gewinnen“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. „Mit dem Gütesiegel wollen wir dies weiter stärken, neue Lehrlinge gewinnen und Eltern sowie Jugendliche auf die hervorragende Ausbildung in den Kärntner Tourismusbetrieben aufmerksam machen. Denn sie sind die Visitenkarte im Tourismus und ein Garant für den weiteren Erfolgskurs der Branche.“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Arbeiterkammerpräsident Günther Goach: „Die Lehre ist eine tragende Säule des Wirtschaftsstandortes, deshalb ist es wichtig, jene Tourismusbetriebe vor den Vorhang zu holen, die Lehrlingsausbildung als echte Verantwortung gegenüber jungen Menschen verstehen. Mit der Gütesiegel-Verleihung zeichnen wir 20 Betriebe aus, die Zeit, Engagement und Ressourcen investieren und ihren Lehrlingen neben fachlicher Qualifikation auch Orientierung, Wertschätzung sowie faire und gesetzeskonforme Rahmenbedingungen bieten.“

Peter Wallfisch, Direktor der Fachberufschule Villach-Warmbad: „Das Gütesiegel ‚Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb‘ ist aus Sicht unserer Fachberufsschule ein wichtiges Zeichen für Qualität und Verantwortung in der Lehrlingsausbildung. Gerade heute ist es entscheidend, die Lehre gezielt zu stärken, da das duale Ausbildungssystem ein einzigartiges Erfolgsmodell darstellt, das Praxis und schulische Bildung optimal verbindet. Diese Auszeichnung macht jene Betriebe sichtbar, die Ausbildung als gemeinsame Zukunftsaufgabe verstehen und jungen Menschen fachliche Kompetenz, Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Nur durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Betrieben und Berufsschule gelingt es, Lehrlinge bestmöglich auf ihren Berufsweg vorzubereiten. Das Gütesiegel steht für engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder, faire Rahmenbedingungen und eine nachhaltige Ausbildungskultur. Es gibt Jugendlichen und Eltern Orientierung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte im Tourismus.“



Die ausgezeichneten Betriebe 2026/27

Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt-Land:

Das Seepark Wörthersee Resort, Klagenfurt am Wörthersee

Der Sandwirth, Klagenfurt am Wörthersee

Parkhotel Pörtschach, Pörtschach am Wörthersee



Bezirke Villach und Villach-Land

Falkensteiner Schlosshotel Velden, Velden am Wörthersee

Hotel Warmbaderhof, Villach*

Thermenhotel Karawankenhof, Villach*

Familien-Sportresort Brennseehof, Feld am See*

voco Villach, Villach*

Hotel Karnerhof, Drobollach am Faaker See



Bezirk Spittal an der Drau

Das Moerisch ****S, Seeboden*

Hotel zur Post, Döbriach*

Hotel GUT Trattlerhof & Chalets, Bad Kleinkirchheim

Family- & Sporthotel Kärntnerhof, Bad Kleinkirchheim*

Hotel zum Weissensee, Weissensee*



Bezirk Hermagor

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Jenig*

der Daberer – das Biohotel, Dellach im Gailtal



Bezirk Feldkirchen

HEIDI-HOTEL Falkertsee, Patergassen*

Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf

Kogler’s Pfeffermühle, St. Urban



Bezirk St. Veit

Humanomed, Althofen*

*Neuzugang