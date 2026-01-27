Funktionärstag: Gut informiert ins neue Jahr

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat ihre Funktionär:innen beim diesjährigen Funktionärstag umfassend über aktuelle Rahmenbedingungen, rechtliche Grundlagen und organisatorische Abläufe informiert. Ziel der Veranstaltung war es, Klarheit über die eigene Rolle zu schaffen und das gemeinsame Verständnis für die Arbeit innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation zu stärken.

WK-Präsident Jürgen Mandl betonte die zentrale Bedeutung der Funktionär:innen für die Interessenvertretung der Kärntner Wirtschaft: „Unsere Funktionärinnen und Funktionäre sind das Rückgrat der Wirtschaftskammer. Sie bringen die Anliegen der Betriebe ein, gestalten aktiv mit und sorgen dafür, dass die Stimme der Wirtschaft gehört wird – sachlich, konstruktiv und mit Verantwortung für den Standort.“ Im Rahmen der Veranstaltung wurde ein Überblick über die organisationsrechtlichen Grundlagen der Wirtschaftskammer gegeben – von der historischen Entwicklung über den gesetzlichen Auftrag bis hin zu den Aufgaben in Interessenvertretung, Service, Bildung und Selbstverwaltung. Dabei wurde deutlich, dass die Wirtschaftskammern als Körperschaften öffentlichen Rechts einen klar definierten Auftrag haben: die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und die gewerbliche Wirtschaft aktiv zu fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Rolle der Funktionär:innen innerhalb der Kammerorganisation. Als gewählte oder bestellte Kammermitglieder handeln sie als Organe der Wirtschaftskammer, tragen Verantwortung für Beschlüsse und vertreten ihre Branchen nach außen. Gleichzeitig sind sie wichtige Ansprechpartner:innen für Mitglieder, bringen Fachwissen ein und wirken an der Willensbildung mit.



Der Funktionärstag machte deutlich: Eine starke Interessenvertretung braucht gut informierte, engagierte Funktionär:innen. Mit dem gemeinsamen Wissensstand und klaren Strukturen ist die Wirtschaftskammer Kärnten gut gerüstet, um die Anliegen der Kärntner Unternehmen auch im neuen Jahr wirkungsvoll zu vertreten. Fotos vom Funktionärstag finden Sie hier.