Handwerk zwischen Tradition und Hightech

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Wie sich jahrhundertealtes Handwerk mit modernster Technik verbinden lässt, erlebten 19 Lehrlinge der Fachberufsschule Spittal an der Drau bei einer Exkursion zur Reinbold GmbH in Friesach. Die Schüler absolvieren die Doppellehre Dachdecker und Spengler - der Meisterbetrieb gewährte ihnen neue Einblicke in den Arbeitsalltag und zeigte, wie traditionelle Fertigkeiten und digitale Technologien heute erfolgreich kombiniert werden.

Besonders beeindruckte die Schüler die Galanteriespenglerei – ein spezielles Handwerk zur Herstellung von künstlerischen Gegenständen aus Metall, das heute nur noch von wenigen Betrieben in Österreich in seiner ursprünglichen Form beherrscht wird. Gerade bei der Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude sind diese traditionellen Verarbeitungstechniken gefragt. Viele Arbeitsschritte werden dabei nach wie vor in sorgfältiger Handarbeit ausgeführt, um historische Bauteile originalgetreu nachzubilden oder hochwertige Einzelanfertigungen herzustellen.

Handwerk entwickelt sich weiter

Gleichzeitig setzt die Reinbold GmbH konsequent auf moderne Technologien. So werden Dachflächen unter anderem mit Drohnen vermessen. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine präzise Planung und Fertigung und zeigen, wie digitale Werkzeuge das Handwerk sinnvoll ergänzen können. Für Landesinnungsmeister Gottfried Gautsch verdeutlichen Exkursionen wie diese, wie vielseitig die Berufe Dachdecker und Spengler sind: „Unsere Lehrlinge erleben vor Ort, wie sich traditionelles Handwerk und moderne Technik ideal ergänzen. Wer heute eine Lehre als Dachdecker und Spengler absolviert, arbeitet mit jahrhundertealten Techniken genauso wie mit digitalen Werkzeugen. Genau diese Verbindung macht unsere Berufe so spannend und bietet jungen Menschen ausgezeichnete Zukunftsperspektiven.“