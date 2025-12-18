Handwerker-Notfalldienst: Verlässliche Hilfe an den Feiertagen

Die Weihnachtsfeiertage bringen Ruhe, Erholung und Zeit mit der Familie. Doch Notfälle halten sich oft nicht daran. Wenn ein Wasserrohr platzt oder die Heizung an den Feiertagen ausfällt, zählt jede Minute. Damit in solchen Situationen niemand alleine dasteht, stellen Kärntens Handwerksbetriebe auch heuer ihren bewährten Notfalldienst zur Verfügung. „Unsere Betriebe sind verlässliche Partner – gerade dann, wenn es dringend wird“, betont Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk. „Qualität, Fairness und rasche Hilfe sind für uns selbstverständlich, auch an den Feiertagen.“

Achtung vor Lockangeboten von unseriösen Anbietern

Die Wirtschaftskammer Kärnten warnt wie jedes Jahr davor, in Notsituationen auf fragwürdige Unternehmen hereinzufallen. Besonders an den Feiertagen sind unseriöse Anbieter besonders aktiv, um die Not von verzweifelten Menschen auszunutzen. Oft wird mit vermeintlich günstigen Pauschalen geworben, die sich später in weit überteuerten Rechnungen als falsches Versprechen herausstellen. „Wir wissen aus Erfahrung: Wenn Menschen unter Druck stehen, handeln sie manchmal zu schnell“, erklärt Storfer. „Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen. Ein seriöser Anbieter hat eine ordentliche Firmenadresse, ein Impressum und wird auch im Vorhinein auf Anfrage, die zu erwartenden Kosten dem Kunden nennen können. Wer im Firmen A–Z der WKO unter firmen.wko.at sucht, ist auf der sicheren Seite.“

Alle Notfalldienste auf einen Klick

Unter wko.at/ktn/notfalldienst finden Betroffene eine Übersicht aller regionalen Notfalldienste, geordnet nach Regionen und Gewerken. Ob Installateur, Elektriker, Dachdecker, Glaser oder Schlosser: Die Plattform ermöglicht eine schnelle Auswahl und garantiert, dass ausschließlich geprüfte Kärntner Betriebe gelistet sind. „Diese Übersicht hilft in kritischen Momenten enorm“, sagt Storfer. „Man hat sofort die richtigen Kontakte zur Hand – und weiß, dass man jemanden beauftragt, der wirklich qualifiziert ist.“

Zusammenhalt, Verlässlichkeit und fachliche Qualität

Zum Jahresende zeigt sich erneut, wie wichtig der Handwerker-Notfalldienst für die Bevölkerung ist. „Unsere Mitglieder übernehmen Verantwortung, nicht nur im Alltag, sondern auch dann, wenn andere frei haben“, so Storfer. „Das ist gelebter Zusammenhalt und ein starkes Signal für die Bedeutung regionaler Handwerksbetriebe.“