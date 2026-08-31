Villach wurde wieder zur Bühne für Kunsthandwerk

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Keramik, Holz, Textilien, Schmuck, Glasdesign und Naturprodukte. Am vergangenen Wochenende wurde die Villacher Altstadt rund um die Stadthauptpfarrkirche St. Jakob wieder zum Treffpunkt für Liebhaber:innen echten Kunsthandwerks. Drei Tage lang präsentierten rund 60 Aussteller:innen ihre handgefertigten Einzelstücke. Der Handwerkskunstmarkt fand heuer bereits zum vierten Mal in Villach statt.

Handwerk zum Anschauen, Angreifen und Mitnehmen

Gerade der direkte Kontakt zwischen Kunsthandwerker:innen und Besucher:innen macht den besonderen Charakter des Marktes aus. An den Ständen konnten die Gäste nicht nur außergewöhnliche Einzelstücke entdecken, sondern auch den Meister:innen ihres Fachs beim Entstehen der Stücke über die Schulter schauen. Landesinnungsmeister Adolf Pobaschnig betont: „Kunsthandwerk lebt von Menschen, die ihr Können, ihre Erfahrung und ihre Kreativität in jedes einzelne Werkstück einbringen. Der Handwerkskunstmarkt bringt genau diese Qualität mitten in die Villacher Altstadt und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, mit den Kunsthandwerker:innen persönlich ins Gespräch zu kommen. Diese unmittelbare Begegnung macht den Markt so besonders.“

Eröffnet wurde der Markt am Donnerstag und bot bis Samstag den Besucher:innen Gelegenheit, die große Bandbreite des Kunsthandwerks zu entdecken und handgefertigte Unikate direkt bei ihren Schöpfern zu erwerben. Mit seiner mittlerweile vierten Auflage hat sich der Handwerkskunstmarkt zu einem Fixpunkt im Villacher Spätsommer entwickelt und lockte - wie jedes Jahr - zahlreiche Besucher:innen in die Altstadt.