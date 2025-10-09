Herbstfinale bei den Kärntner Sommerbergbahnen: Bergerlebnis und Wandern bis 2. November

„Sieben unserer 14 Kärntner Sommerbergbahnen bieten ein sensationell schönes alpines Herbsterlebnis oben am Berg. Wandern, Biken, Natur- und Hüttengenuss sowie zahlreiche Familienattraktionen, kombiniert mit herbstlich-warmem Bergwetter, sind gute Gründe, bis Sonntag, den 2. November 2025 bequem mit Kabinen- bzw. Sesselbahnen hinauf auf unsere Berge zu schweben“, betont Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Kärntner Seilbahnen.

Sommersaison bis 26. Oktober bzw. 2. November 2025

Ankogel und Weissensee bieten Seilbahnbetrieb bis Sonntag, den 26. Oktober 2025. Bad Kleinkirchheim, die Gerlitzen Alpe, das Nassfeld, die Petzen und die Turracher Höhe noch eine Woche länger, bis zum 2. November 2025.

Übersicht der geöffneten Kärntner Erlebnisberge

Ankogel (bis 26.10.)

Weissensee (bis 26.10.)

Bad Kleinkirchheim (bis 2.11.)

Gerlitzen Alpe (bis 2.11.)

Nassfeld (bis 2.11.)

Petzen (bis 2.11.)

Turracher Höhe (bis 2.11.)

Die Sommersaison haben bereits beendet: Goldeck, Katschberg, Dreiländereck, Heiligenblut, Klippitztörl, Kreuzeck und Mölltaler Gletscher.

Details: www.sommerbergbahnen-kaernten.at

Mölltaler Gletscher startet heute in die Skisaison

In allen Kärntner Skigebieten laufen die Vorbereitungen für den Winterstart bereits auf Hochtouren. Traditionell früh - nämlich bereits heute - startet der Mölltaler Gletscher den Skibetrieb. „Es freut uns sehr, dass der erste Wintergruß auf unseren Bergen am vergangenen Sonntag die Lust aufs Skifahren verstärkt hat. Das Interesse am Kärntner Skipass 2025/26 ist auch dieses Jahr wieder erfreulich groß. Immerhin kann man den neuen Kärntner Skipass bereits ab dem 10. Oktober 2025 am Mölltaler Gletscher für die ersten Skitage nutzen“, sagt Fachgruppenobmann Bogensperger voller Wintervorfreude.