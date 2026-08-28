Hinter den Kulissen von Krappfeldereis

2013 stellten Petra und Bernd Pobaschnig einen Kühlschrank mit ihrem Bauernhofeis in eine Selbstbedienungshütte – kurz darauf war er leer. Aus den ersten Produktionsversuchen auf dem familiengeführten Bio-Bauernhof entwickelte sich die Pobaschnig Krappfeldereis KG, die sich ganz auf die Eisproduktion spezialisiert hat und bei Zutaten und Partnerbetrieben bewusst auf Regionalität setzt. Diese Entwicklung konnten rund 50 Unternehmer:innen bei „Behind the Scene“ von Frau in der Wirtschaft Kärnten (FiW) aus nächster Nähe kennenlernen. „Die Geschichte von Krappfeldereis zeigt, wie aus einer Idee und konsequenter Weiterentwicklung ein erfolgreicher Betrieb entstehen kann. Gerade für Unternehmerinnen sind solche Einblicke besonders wertvoll, denn sie zeigen nicht nur das fertige Produkt, sondern auch die Entscheidungen und die tägliche Arbeit dahinter“, sagte WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Astrid Legner.

Frische Küche für einen dichten Alltag

Nach der Begrüßung durch Legner und FiW-Team Mitglied Alexandra Bresztowanszky zeigte Diätologin Magdalena Prasser in ihrem Vortrag „Frische Küche – so schmeckt der Sommer“, wie sich auch bei wenig Zeit ausgewogene Mahlzeiten rasch zubereiten lassen. Im Mittelpunkt standen saisonales Gemüse, Salate, Kräuter und Obst sowie einfache Reserven für Tage, an denen im Berufsalltag kaum Zeit zum Kochen bleibt. Ausgewählte Gerichte konnten die Teilnehmerinnen direkt verkosten.

Anschließend führte Petra Pobaschnig durch den Betrieb und berichtete von der Entwicklung des Unternehmens, der Eisproduktion und der Vermarktung regionaler Produkte. „Bei ‚Behind the Scene‘ geht es darum, Unternehmerinnen aus dem Bezirk miteinander zu verbinden und offen über den Betriebsalltag zu sprechen. Der Besuch bei Petra Pobaschnig hat gezeigt, wie viel Erfahrung und Wissen in unseren regionalen Betrieben steckt“, betonte Bresztowanszky.