Kleine Ideen ganz groß: Hörzendorfer Volksschüler gründen eigenes Unternehmen

Wenn Kinder beginnen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, entsteht oft mehr als nur ein Schulprojekt. Bei der Junior Mini Company der 4. Klasse der Volksschule Hörzendorf wurde aus einer Idee ein echtes Produkt – geplant, gestaltet und umgesetzt von den Schüler:innen selbst. Unter dem Namen „HÖRZIS-TREE-HEART“ fertigten die Kinder liebevoll gestaltete Dekorationsartikel aus Holz. Dabei ging es nicht nur um das Produkt selbst, sondern um den gesamten Prozess: von der ersten Idee über die Aufgabenverteilung im Team bis hin zur Präsentation vor Publikum.

Wirtschaft verstehen – von Anfang an

Das Projekt ist Teil der Junior Mini Company, einem Programm der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten (VGK), das wirtschaftliche Zusammenhänge bereits in der Volksschule greifbar macht. Die Kinder erleben, wie ein Unternehmen funktioniert – nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Für VGK-Vorsitzenden Siegfried Huber liegt genau darin der Mehrwert: „Die Kinder lernen hier nicht nur wirtschaftliche Abläufe kennen, sondern übernehmen Verantwortung, treffen Entscheidungen und erleben, dass ihr eigenes Handeln Auswirkungen hat. Diese Erfahrungen prägen und sind ein wichtiger Grundstein für unternehmerisches Denken.“

Wenn Schule zur Werkstatt wird

Dass das Projekt so lebendig umgesetzt werden konnte, ist auch dem Engagement der Schule zu verdanken. Volksschulleiterin Silvia Nocker, die die Klasse selbst unterrichtet, betont: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell die Kinder in ihre Rollen hineingewachsen sind. Sie haben Aufgaben übernommen, sich abgestimmt und gemeinsam Lösungen gefunden. Diese Form des Lernens stärkt nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch Selbstvertrauen und Eigenständigkeit.“ Die Präsentation im Rahmen der Muttertagsfeier zeigte, wie ernsthaft und mit wie viel Freude die Schüler:innen an ihrem Projekt gearbeitet haben.

Mehr als ein Schulprojekt

Neben dem wirtschaftlichen Grundverständnis erwerben die Kinder wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation und Organisation. Gleichzeitig wird sichtbar, welches Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn sie die Möglichkeit bekommen, eigene Ideen umzusetzen.